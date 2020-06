Le fasce per i capelli tornano di moda e sono il nuovo trend dell’ hair band in vista dell’estate 2020, oramai già iniziata. Intramontabili, sdoganate dalle celebrità, irrinunciabili in ogni stagione.

Fasce per capelli: accessorio femminile nella storia

Le fasce per capelli sono sempre più un accessorio femminile che racconta eleganza e trasmette fascino, buona per il giorno, ma ottima anche per la sera e per le occasioni importanti. Negli Anni 20 la fascia per capelli era utilizzata per ‘incorniciare’ i tagli alla ‘maschietta’ delle ragazze più alla moda del tempo, come Louise Brooks. Dieci anni dopo, con Coco Chanel, diventa un accessorio da indossare di giorno, e poi un elemento sempre più pratico del guardaroba durante la Seconda guerra mondiale. Un elemento iconico – se pensiamo che una delle prime grandi stelle ad indossare fasce per capelli e a renderla glamour fu Brigitte Bardott – che adesso vive una vera e propria fase crescente in vista anche dell’estate 2020.

Un revival che torna prepotentemente e che, se amate le atmosfere ed i look vintage, può essere abbinato a capelli raccolti e cotonati, proprio come usavano tra le dive nei favolosi anni Sessanta. O proprio come nella foto sopra che ritrae l’artista Lana del Rey.

Pratiche e versatili, le fasce sono super indicate per le esigenze più diverse: un accessorio “rubato” alla danza e allo sport che, adesso, invade piacevolmente tutti i settori dell’outfit.

La fascia per capelli torna di moda in versione preppy e sportiva

Un accessorio romantico ed iper femminile, ispirato ed innalzato appunto dall’attrice parigina Brigitte Bardot, che negli anni Sessanta era solita sfoggiarla con grande disinvoltura. La diva preferiva toni scuri, capaci di contrastare e risaltare bene sulla sua chioma bionda, nel corso delle serate di gala sulla Costa Azzurra.

Negli Anni 70 torna la fascia come accessorio sportivo: così la indossano Olivia Newton-John e Cher. Con body sgambati, collant e scaldamuscoli che rendono lo stile ancora più revival.

Le fasce per capelli tornano anche in passerella

Da qualche stagione la fascia per capelli è protagonista anche in passerella. Anche le sfilate Primavera Estate 2020 la vogliono tra gli accessori di tendenza della stagione. Sia nella versione elegante, sia in quella sportiva, come nel caso di Guy Laroche che il brand abbina a seducenti jumpsuit da sfoggiare con sandali vertiginosi e occhiali da sole.

Anche le top model scelgono le fasce per capelli

La fascia per capelli è protagonista anche negli scatti delle it girl. Bella Hadid e Dua Lipa la scelgono super minimal per outfit in tutte le occasioni.