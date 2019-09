Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey insieme per la colonna sonora del nuovo “Charlie’s Angel”. Il singolo si chiama “Don’t call me angel” e il video, pubblicato pochi giorni fa, ha già superato le 3 milioni di visualizzazioni.

Il trio

“Siamo stati ispirati da” Independent Women “e Destiny’s Child con l’ultimo set di film”, ha detto la Elizabeth Banks alla rivista People, l’energia del gruppo femminile è sicuramente presente in “Don’t Call Me Angel”, in particolare in una sequenza in cui il trio di pop star, posa su una scala con ali d’angelo nere. La scelta di queste tre artiste non sembra essere casuale. Lana Del Rey ha appena pubblicato il suo nuovo album, Norman Fuckin Rockwell. Miley Cyrus ha recentemente presentato per la prima volta dal vivo il suo singolo Slide Away. Ariana Grande si è appena aggiudicata il premio “artista dell’anno” agli MTV VMAs.

Il film

Charlie’s Angels sarà presentato in anteprima il 15 novembre, mentre il resto della colonna sonora uscirà il 1 novembre. Il famoso trio femminile degli anni ’70 è pronto a tornare sul grande schermo: dopo aver debuttato nel 1976 con l’omonima serie sul canale tv statunitense ABC, ed aver ottenuto uno straordinario successo durato 5 anni, nel 2000 sbarcò anche al cinema con l’omonimo film diretto da McG e interpretato da Cameron Diaz, Drew Barrymore e and Lucy Liu. La versione del 2019 è diretta da Elizabeth Banks e vede le tre ragazze cimentarsi in nuove prove ed avventure, aiutate nella risoluzione dei loro casi da una compatta squadra di donne. Nei panni dei tre nuovi Angeli di Charlie troviamo: Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska.