Gli errori di stile sono molto comuni e frequenti nel mondo modaiolo e fashionista. Ad esempio, una camicia non stirata alla perfezione, accessori oramai troppo consumati, oppure capi esageratamente over-size sono da escludere rigorosamente ed inevitabilmente dal proprio guardaroba. Questi errori rovinano e rischiano di farvi apparire disordinati e fuori tendenza. Attraverso piccoli accorgimenti è possibile rendere ogni look perfetto ed indimenticabile. Grazie ad una giusta dose di creatività e fantasia si possono abbinare capi apparentemente molto distanti fra loro. E ricordate: la fretta in termini di moda e stile è sempre cattiva consigliera.

Gli errori di stile da evitare assolutamente per non apparire trasandate e fuori moda

Una camicia stropicciata come fosse un foglio di carta crespa, un paio di scarpe vecchie e trasandate, un’ esagerazione di elementi e accessori. Sono dettagli che penalizzano tutti gli outfit per quanto ricercati da tempo e archiviati accuratamente all’interno del proprio guardaroba come se fossero pezzi esclusivi e must have. Perché potrete anche indossare il vestito più bello mai stato realizzato, ma se accidentalmente l’occhio fashionista esperto cade sul bottone mancante o su un orlo mal eseguito, tutta l’immensa fatica per proporre il look del secolo del vostro repertorio risulta vana ed inutile. Ragion per cui addio ai tanto e affezionati tacchi consumati o sneakers, pellami rovinati e tentativi di sistemare l’irreparabile. Il consiglio è di offrire spazio al nuovo e sostituire per sempre il vecchio.

Tutti i consigli fashionisti per ottenere look impeccabili

Il primo consiglio da evitare assolutamente all’interno dei propri look è l’orlo del pantalone mal fatto, o non fatto per nulla, Quasi come se fosse lasciato al caso. Rende subito l’idea di un’immagine trasandata e poco attenta a classe ed eleganza. Il secondo errore da evitare assolutamente è l’utilizzo di capi composti da troppi colori discordanti fra loro. Bisognerebbe scegliere una palette di nuance che si accordino fra loro, complementari o delle stesse tonalità. Sono da abolire le paillettes di giorno, da preferire (inesorabilmente) durante le serate mondane e modaiole.

Gli errori di stile tra stampe diverse e capi esageratamente over-size

Un altro errore da evitare assolutamente sono le stampe abbinate differenti fra loro: quadri con cuori e così via. L’outfit deve possedere una sua logica e coerenza. E non sono da meno i leggings stampati: sia in versione street che casual, come del resto il pantalone della tuta. Se si ama fare sport e si è considerate delle gym-addicted, bisogna saper mixare nel giusto modo l’abbigliamento sporty con il casual/basic. Altrimenti si rischia di incappare in errori agghiaccianti in termini di fashion e stile. I loghi vanno sempre dosati con cura, ed i capi over-size non devono necessariamente esserlo troppo, altrimenti si scade nel ridicolo e fuori tendenza. Movimenti naturali ed agevoli si, ma senza trascinare il pantalone sul terreno.

La biancheria intima in bella mostra è un’altra situazione da evitare assolutamente: lontana dall’essere sexy, quando dall’abito si nota la biancheria intima l’effetto può essere molto volgare. Inoltre, anche l’outfit più elegante può essere rovinato dalla biancheria intima scelta erroneamente: l’intimo troppo stretto può causare segni visibili degli elastici sotto ai vestiti e rovinare la silhouette. I perizomi e mutandine a vista o dai colori accesi risultano fuori luogo. Sono assolutamente esclusi calze e calzini bianchi e color carne. Piuttosto si preferiscono dei fantasmini, che slanciano le gambe e sono completamente invisibili. Sono accettate collant e parigine in linea con la fantasia del proprio look.

Gli errori da evitare e che invecchiano il proprio stile