È la tendenza del momento, le celebrità sfoggiano il capo in misura abbondante che trasformano in un mini dress. Candice Swanepoel lo ha indossato sul red carpet di Venezia e a suo seguito anche le sue colleghe Irina Shayk e Bianca Brandolini.

Must have

La top model Candice Swanepoel ha lasciato tutti a bocca aperta sul red carpet di Venezia 76. la modella è arrivata con una camicia iconica di Etro portata con cintura in vita. Si tratta di un pezzo speciale: infatti, l’iconica camicia da uomo GE01, è la prima creata da Gimmo Etro alla fine degli Anni ’60. Questo capo si trasforma in mini dress è diventa una delle tendenze più belle da indossare durante la prossima stagione. Anche Irina Shayk sceglie l’abito camicia in giro per le strade di New York, si tratta del modello over con stampa vintage Etro x Star Wars che le fa da mini dress, come se avesse rubato un pezzo dal guardaroba maschile e l’avesse fatto suo, abbinandolo a suoi amatissimi anfibi. Infine, Bianca Brandolini che indossa durante la Milano Fashion Week 2019, una camicia over con maxi cintura, calza nera velata, con sandalo iconico dal tacco doppio, il tutto sempre firmato Etro.

Etro

Uno spirito selvaggio e spensierato incontra una raffinatezza borghese, per la nuova collezione firmata Etro Primavera/Estate 2020. Ma il capo iconico di questa sfilata è la camicia o meglio il mini dress camicia che fa impazzire le celebrità. Sulla passerella della Milano Fashion Week, il brand propone le nuove camicie personalizzabili #ETROBYYOURNAME già disponibili online sul nuovo sito Etro.com.