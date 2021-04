Oggi, 22 aprile 2021 è l’Earth Day, la giornata dedicata al pianeta terra. Per l’occasione su tutti i social, miliardi di persone, si stanno mobilitando per spiegare l’importanza della salute del nostro pianeta. Anche il mondo del fashion cerca di fare la sua parte e quindi ecco cinque fashion luxury brand che per l’occasione hanno creato delle capsule collection sostenibili.

Earth Day nel fashion system

Il cambiamento climatico è il problema più incombente del nostro tempo e sacchetti della spesa riutilizzabili e lunedì senza carne non basteranno per arginare i danni. Gli imprenditori di tutti i settori devono unirsi per interrompere la pratica comune e creare nuove tecniche che siano sostenibili ed efficienti e la moda non fa eccezione. Siamo tutti consapevoli dei pericoli del fast fashion, ma sapevi che l’upcycling potrebbe essere chic? In questo Earth Day, i leader del settore stanno facendo dichiarazioni audaci verso la moda sostenibile senza sacrificare alcun aspetto.

Tommy Hilfiger: “ONE PLANET” CAPSULE

Il riciclaggio ora è cool e questa linea in edizione limitata creata interamente in cotone biologico ne è la prova. Tommy Hilfiger per l’Earth Day decide di incentivare la clientela a vivere la loro vita in modo più comodo con le felpe riciclate “One Planet”. Il brand sceglie anche delle stampe accattivanti in cui puoi indossare una maglietta che parla di “diffondere amore”. Tommy crea anche un costume da bagno intero riciclato. Puoi persino insegnare l’ambientalismo alle nuove generazioni con una borsa per pannolini per bambini “One Planet”.

Salvatore Ferragamo per l’Earth Day

Le leggende italiane dei beni di lusso di Salvatore Ferragamo ti stanno dando due modi per onorare la Madre Terra in questa stagione. Metti in mostra le tue cose nella borsa ecologica Earth Top Handle. Realizzata con sughero rinnovabile certificato FSC, questa borsa in poliestere trattato con acqua arriva fino a 500 pezzi. Fa parte della collezione Creation di Ferragamo, che ricrea i modelli classici della casa in edizioni limitate e numerate. L’orologio sostenibile F-80 Skeleton celebra uno dei modelli di segnatempo e più popolari di Ferragamo. Anch’esso utilizza sughero certificato FSC ed è rivestito internamente con canapa e l’esterno è realizzato in tessuto in fibra di PET riciclato post-consumo. Il cuscino di supporto è per il 100% in materiale bioplastico a base di canna da zucchero e solo 200 saranno mai realizzati.

Stella McCartney

Stella McCartney sa più di una o due cose sulla rilevanza culturale, quindi ovviamente non perde l’occasione di far sì che la sua moda significhi qualcosa. Il suo marchio è stato vegetariano sin dall’inizio, e in questo Earth Day, collabora con Greenpace per una capsule di magliette e felpe grafiche realizzate in cotone biologico. Le colorazioni in marmo bianco e blu pallido sono ispirate a modelli vintage di eco attivisti e la collezione aiuta la campagna di Greenpeace per fermare la deforestazione dell’Amazzonia. Accade così che segna anche il 20 ° e il 50 ° anniversario di McCartney e Greenpeace.

MM6 MAISON MARGIELA

La Maison Margiela è stata duramente colpita da COVID-19 come tutti gli altri, ma la famosa casa francese ha cercato di trovare il lato positivo. Infatti quando l’accesso al materiale è diminuito, i designer di MM6 hanno afferrato gli scarti e hanno creato pezzi patchwork unici ispirati ad alcuni dei look più iconici di Margiela. Questi articoli riciclati includono borse, stivali e ciabatte; realizzato in nabuk, nappa, camoscio e pelle di vitello in tonalità neutre dall’alabastro al castagno. La collezione MM6 Upcycled Patchwork è attualmente in vendita come parte della collezione Primavera / Estate 2021 di Margiela.

Earth Day: Ermenegildo Zegna #USETHEEXISTING

Dopo 110 anni alla guida del settore della moda di lusso dalla sua casa a Trivero, il CEO di Zegna Ermenegildo Zegna è orgoglioso di dare uno sguardo riflessivo al marchio della sua famiglia. Nell’autunno / inverno 2019, l’azienda ha lanciato la sua collezione #UseTheExisting, che realizza abiti e indumenti raffinati con materiali riciclati riducendo al contempo la produzione di rifiuti. «Questa è la risposta di Zegna alla responsabilità», ha detto Zegna a Modern Luxury, «rendendo possibile il sogno di zero rifiuti».