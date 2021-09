Lo stilista Dior, Kim Jones, capisce meglio di qualsiasi altro stilista moderno che la moda oggi è uno sport di squadra. Da Louis Vuitton, che ha collaborato con Supreme a Dior che ha invitato Travis Scott a co-progettare la sua ultima collezione. Quindi era solo questione di tempo prima che iniziasse a lavorare con una vera squadra sportiva.

Dior per il Paris Saint-Germain

Nessuna squadra apprezza la unione tra superstar come il Paris Saint-Germain. Il team ha portato Sergio Ramos, l’italianissimo Gianluigi Donnarumma e il candidato GOAT Lionel Messi a unirsi a superstar del calcio come Neymar e Kylian Mbappe. Ora il PSG e Dior creano una partnership biennale nel nome del buon stile.

Dior ha quindi firmato un contratto biennale con il Paris Saint-Germain per fornire il guardaroba ufficiale del club parigino, in quello che sarà il primo accordo della casa di moda con una squadra sportiva. Ciò significa che personaggi del calibro di Messi e Mbappe saranno vestiti con abiti Dior casual e formali per le partite. Gli outfit formali sono composti da un completo nero, una cravatta loggata e scarpe da derby con il numero di maglia del giocatore inciso sulla soletta. Giacche Harrington e maglioni in maglia compongono gli outfit casual.

La stagione del Paris Saint-Germain

Non sorprende che le case di moda siano interessate a vestire i più grandi giocatori del mondo. In particolare, dove va Leo Messi, sembrano seguire gli accordi di moda. Messi in precedenza si era presentato per giocare per la sua ex squadra, l’FC Barcelona, ​​con i caratteristici abiti rimpiccioliti di Thom Browne. Per il Paris Saint-Germain, questo accordo con Dior mira a trovare nuovi modi per diventare più di una squadra di calcio. «Con questa partnership, Paris Saint-Germain continua la sua incursione pionieristica nel mondo della moda e del lifestyle», si legge nel comunicato stampa. Tutti gli occhi saranno quindi puntati sul PSG in questa stagione in quanto schiera una delle squadre più potenti d’Europa. Non ci sarà sicuramente stile da risparmiare in campo tra Messi, Neymar e Mbappé, e questo accordo con Dior assicura che la squadra sembrerà sarà vincente anche fuori dal campo.