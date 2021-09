Cristiano Ronaldo, nuova villa extra lusso (tranne per un dettaglio): che smacco per lui!

È stato accolto sulla pista da funzionari dello United e da un team di security e portato via in un rifugio di campagna con sette camere da letto. Stiamo parlando del mitico Cristiano Ronaldo, il cui ultimo acquisto è stato una lussuosissima tenuta.

Cristiano Ronaldo, nuova villa extra lusso (tranne per un dettaglio): che colpo!

La proprietà di lusso vanta un complesso fitness high-tech completo di piscina e jacuzzi, che consente a Ronaldo di lavorare sulla sua forma fisica. il tutto in vista del suo ritorno a casa all’Old Trafford sabato prossimo contro il Newcastle United. Un team di sei persone lo ha accompagnato e sta pattugliando la proprietà.

La villa è stata affittata dal club dopo aver portato a termine lo straordinario trasferimento di Cristiano Ronaldo che ammonta a 12,85 milioni di sterline. Ronaldo, 36 anni, trascorrerà cinque giorni in quarantena prima di andare al campo di allenamento di Carrington dello United per incontrare i suoi nuovi compagni di squadra mercoledì. Una fonte ha dichiarato: “Ronaldo e la sua famiglia sono molto entusiasti di tornare nel Regno Unito.

“Amava gli anni a Manchester e Georgina Rodriguez (a proposito, prendi spunto dai suoi pantaloni per questo autunno 2021) in precedenza aveva lavorato nel Regno Unito come tata, prima di trasferirsi in Spagna e incontrarlo. “Sanno tutto sul tempo, ma sanno anche quanto siano accoglienti gli inglesi. Non vedono l’ora che i loro figli sperimentino la vita nel Regno Unito”.

La nuova villa di Cristiano Ronaldo è stata valutata diversi milioni di sterline. E nonostante il costo, c’è un dettaglio molto curioso, il garage è composto solo da due soli posti auto. Quindi, almeno al momento, il portoghese dovrà scegliere solo due vetture tra la sua immensa collezione.

Sembrava che Cristiano Ronaldo potesse essere sulla buona strada per i rivali del Manchester City. Ma il boss dello United Ed Woodward ha sancito un contratto di due anni per la stella, che guadagnerà circa £ 450.000 a settimana. Ronaldo ha poi messo in mostra il suo fattore wow mercoledì quando ha segnato una doppietta. Inclusa la vittoria al 96′ in una gara di qualificazione ai Mondiali contro la Repubblica d’Irlanda.