La fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, era in qualche modo irriconoscibile (per quanto riguarda lo stile) nel giorno di apertura del Festival del cinema di Venezia 2021 avvenuta ieri, mercoledì primo settembre. Andiamo a vedere i due look scelti.

I due look di Georgina Rodriguez a Venezia

Lo stile della modella è solitamente molto provocatorio e sensuale ma questa volta Georgina ha ridimensionato il suo guardaroba. La spagnola, ha forse scelto per l’arrivo, un completo fin troppo austero per il suo solito. La Rodriguez è approdata al lido con un abbinato azzurro chiaro di pizzo che sembra adatto più per un pranzo che ad un evento importante a livello mondiale. La modella però si riprende subito e non sbaglia il red carpet mostrandosi alle fotocamere elegante e sexy, proprio per come la conosciamo. Andiamo a vedere da vicino i look.

La presenza di Georgina Rodriguez al Festival di Venezia è data anche dalla partnership con lo stilista italiano Ermanno Scervino. Anche se mentalmente abbiamo iniziato la transizione verso l’autunno, questo tubino senza spalline di Ermanno Scervino azzurro pallido riporta un po tutti a delle summer vibes che non volgiamo proprio lasciare andare via. Conoscendo lo stile di Georgina, questo look austero e candido, proprio non le si addice. Il secondo outfit però lascia senza parole per taglio e finezza e il fatto che la spagnola sia molto coperta per i suoi standard ma senza lasciare a casa il suo sex appeal che la contraddistingue. Entrambi i look sono stati abbinati a décolleté bianche Le Silla e gioielli Pasquale Bruni.

Georgina a Venezia e intanto a casa Ronaldo..

Tutto questo, pochi giorni prima di partire per Manchester con la sua famiglia. Infatti, il ritorno di Ronaldo all’Old Trafford è stato confermato all’inizio di questa settimana, con la stella del Portogallo che ha completato il suo drammatico trasferimento dalla Juventus ed è diventato un giocatore dello United per la seconda volta nella sua carriera. Lo United ha speso 12,9 milioni di sterline sul 36enne con 6,9 milioni di sterline da seguire in componenti aggiuntivi. Ronaldo ha firmato un contratto di due anni con un’opzione per un altro anno dopo aver superato le visite mediche a Lisbona nel fine settimana. Georgina Rodriguez e Ronaldo continuano a approfondire il loro patrimonio che cresce ogni giorno di più.