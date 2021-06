Balenciaga è forse un calciatore spagnolo, qualcuno da tenere d’occhio agli Europei? No. In realtà c’è un Mikel Balenziaga, con la “Z”, che gioca per l’Athletic Bilbao. Terzino sinistro. Quindi parliamo Balenciaga, la casa di moda di lusso fondata da Cristóbal Balenciaga a San Sebastián con sede a Parigi? Esattamente. E Crocs, quegli le famose scarpe di gomma? Gli zoccoli in schiuma di etilene-vinilacetato stampati a iniezione. Da qui la loro sorprendente leggerezza. Ma cosa mai li accomunerà?! Sono nate le Crocs Balenciaga.

Crocs Balenciaga, lo zoccolo in gomma ora ha il tacco ed è super lusso

La nuova collaborazione, ha debuttato alla sfilata Balenciaga primavera 2022, e include Crocs “stivali da pioggia”, alti al ginocchio, e un paio di zoccoli a spillo verde brillante. Zoccoli a spillo?! Avete capito bene! Chissà come sia nata l’idea di prendere qualcosa di estremamente comodo per renderlo scomodissimo… Ma tant’è. Quanto costano queste nuovissime Balenciaga Crocs? Nessun prezzo ancora, ma gli ultimi modelli erano intorno alle 800 sterline. Esauriti subito, ovviamente. Quindi si teme un prezzo non inferiore anche per questa insolita commistione. La fusione tra Crocs e Balenciaga però non è una novità. Già nel 2017, il direttore creativo Christopher Kane, aveva fatto dell’antiestetico ma comodo zoccolo in gomma, un oggetto di lusso, guarnendolo di cristalli, gemme e strass.

L’anno successivo, nel 2018, le portò in passerella con delle zeppe coloratissime. Una creazione che andò sold-out in tempi record, al prezzo di 700 euro. La moda delle Crocs l’avevamo comunque già annusata nell’aria, grazie i vip nostrani come il binomio vincente: Fedez e Chiara Ferragni. I due bolidi hanno indossato le Crocs già qualche giorno fa, immortalandosi come sono soliti fare. Chissà se le Crocs Balenciaga le vedremo presto ai piedi di qualche famosa star!