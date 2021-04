Crociere Estate 2021, offerte e lusso si incontrano: da mozzare il fiato

Abbiamo già visto dove andare per le vacanze Estate 2021, tutte le mete di lusso, e se non volessimo raggiungere un luogo, ma attraversarne tanti? Ebbene, niente più delle crociere estate 2021, sia di lusso che non, possono permetterci tale fuga dalla routine. C’è da specificare che le navi sono considerate “zona verde” (esenti virus) e che già compagnie stanno programmando interessantissime partenze per la primavera e l’estate 2021.

Crociere Estate 2021, offerte e lusso si incontrano

Scenic Eclipse

Ad oggi non esiste una scelta più luxury per viaggiare al Polo Sud, un progetto attesissimo quello della Scenic Eclipse, che ha inaugurato nel 2019 con l’escursione in Antartide e Sud America, subendo immediatamente lo stop a causa della pandemia. Il grande ritorno è previsto a dicembre 2022 con un’avventura di 19 giorni. Enormi suite a cinque stelle, escursioni sottomarine, il privilegio di sciare in Antartide, giri in elicottero e avvistamenti di balene a un palmo dal naso. Chiccheria!

Belmond Afloat

È sicuramente la chiatta fluviale più elegante chi ci sia, e lasciarsi scivolare lungo i canali francesi sarà una vera delizia. Le regioni vinicole sono la meta del Belmond Afloat: Borgogna, Champagne e Provenza. Per non parlare poi del charter esclusivo Lilas o Pivoine, in grado di ospitare fino a otto ospiti in quattro suite. Perfetto per un gruppo di amici per una lunga vacanza tra cucina raffinata e paesaggi da mozzare il fiato. Il tempo può essere impiegato a prendere il sole in piscina, godendosi picnic nei vigneti privati o setacciando i mercatini locali rinomati per il vintage.

Prana di Atzaró

Chiunque sia alla ricerca di una crociera privata attorno alle isole di Raja Ampat, le isole di Komodo e le isole delle spezie in Indonesia: Prana di Atzaró è quello che fa per te. Si tratta di un vero e proprio Phinisi assemblato artigianalmente, ampio oltre 55 metri. L’imbarcazione può accogliere fino a 18 persone in nove lussuose suite. L’offerta è quella di una vacanza di gruppo di puro lusso in assoluta privacy, con un equipaggio di 18 uomini tra cui uno chef privato e un istruttore di immersioni. Niente di meglio che nuotare con gli squali, esplorare barriere coralline incontaminate, godersi del meritato relax su spiagge bianche o, se si preferisce, nella spa a bordo.

Ecoventura

Un modo di lusso vero e proprio per esplorare le Galapagos: barca boutique Relais & Chateaux. A bordo 20 ospiti al massimo e l’opportunità di guardare la natura come pochi privilegiati al mondo. Ecoventura ha un occhio di riguardo per la sostenibilità, mantenendo basse emissioni e riducendo così al minimo i danni inferti dall’uomo. Niente di più luxury delle cabine Theory e Origin, prevedono un equipaggio di 14 persone, una vasca idromassaggio a bordo, amache sul ponte super instagrammabili e ampi lettini. Le attività poi sono un vero e proprio sogno: escursioni nelle isole disabitate, non facendosi sfuggire le famose tartarughe giganti delle Galapagos o lo splendido snorkeling insieme a pinguini e leoni marini.

Crociere Estate 2021: Crystal Cruises

Non poteva certi mancare la firma di lusso Crystal Cruises. Da poco regina di record, ha appena festeggiato il suo più grande giorno di prenotazioni in 30 anni di storia. A battere ogni numero le prime 24 ore di prenotazioni aperte per le crociere di una settimana alle Bahamas a bordo del Crystal Serenity. Ben 980 passeggeri. Già l’80% degli attici Crystal sono riservati per l’intera stagione delle Bahamas, che spalancherà le porte dal 3 luglio fino a ottobre. Vaccino obbligatorio.

Virgin Voyages

Virgin Voyages fa salpare crociere destinate a soli adulti, oltre a richiedere che l’equipaggio e i passeggeri siano completamente vaccinati. La meravigliosa Scarlet Lady da 2.770 passeggeri salperà da Miami il 4 luglio. si toccheranno le coste del Messico, della Repubblica Dominicana e oltre. Se scegli la crociera di compleanno di Richard Branson (14-18 luglio), effettuerai fermate sia a Key West che all’esclusivo Beach Club di 4,5 acri di Virgin a Bimini, alle Bahamas.Ticket quasi esauriti.