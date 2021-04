Vacanze estate 2021 dove andare, le destinazioni di lusso. Entro questi pochi mesi che ci separano dall’estate 2021 sono già state organizzate diverse inaugurazioni che si posizionano nel settore lusso. Queste nuove aperture hanno puntato la lente d’ingrandimento sulle tendenze del turismo ‘nuovo’, anche pre-Covid. L’attenzione è tutta volta alla sostenibilità e alla genuinità. Le camere sono spaziose e luminose e si è alla ricerca di spazi privati sempre più grandi. Ora vi narriamo le destinazioni di lusso estate / 202 più interessanti, nonostante molte non abbiano ancora fissato le date ufficiali di apertura, in attesa dei prossimi provvedimenti del governo.

Le migliori destinazioni di lusso per le vacanze 2021

Balziamo immediatamente in una rovente Palermo. Qui troviamo la meravigliosa dimora Liberty della famiglia Florio, pronta per la riapertura post acquisizione da parte di Rocco Forte: Villa Igiea è pronta. Da più di un secolo tra gli hotel più eleganti di Palermo, con le sue sale da ballo e i giardini che si espandono fino al mare. A maggio la riapertura popola grande ristrutturazione. “Ci muoviamo con grande sensibilità, consapevoli dell’intensità del progetto. Elimineremo gli elementi aggiunti dalle proprietà passate, e valorizzeremo il magnifico patrimonio che abbiamo a disposizione”, spiega Sir Rocco.

Ma non è il momento di abbandonare la Sicilia, perché a Taormina, a giugno, riapre anche il San Domenico Palace. Ad apporgli una nuova firma è il marchio di lusso Four Seasons. A strapiombo sul mare, nella cucina due stelle Michelin lo chef Massimo Mantarro e 111 camere, suite comprese. Alla domanda “vacanze estate 2021 dove andare?”, la Sicilia sembra già un’ottima risposta.

Sempre in Sicilia, nella meravigliosa Val di Noto, tra barocco e spiagge paradisiache troviamo il San Corrado. Ex residenza nobiliare del principe Nicolaci, reinventata in un resort con suite e ville dallo stile moderno. La grande piscina, la spa biologica e la cucina due stelle Michelin firmata Ciccio Sultano, rappresentano più della canonica ciliegina sulla torta.

Impossibile da trascurare quando ci si domanda dove andare per le vacanze estate 2021: Portofino, schiera lo Splendido Mare Belmond. Semplicemente 14 camere in una delle piazzette più chic del mondo. Una ristrutturazione a cura dello studio Festen, due giovani architetti francesi, continui riferimenti alla storia marinara del porticciolo, dai legni verniciati a mano ai motivi sui tessuti, senza trascurare le 7mila piastrelle del ristorante fatte da un artigiano ligure, che danno l’impressione di camminare nell’acqua.

Borgo Santandrea si trova ad Amalfi ed è stato recuperato da un castello che dalla montagna scende fino alla spiaggia privata. Il progetto è dell’architetto Rino Gambardella, gli interni sono firmati Nikita Bettoni e il paesaggio Philip Adiutori, tre artisti che hanno dato vita a 44 camere vista mare.

Vacanze estate 2021 dove andare, le destinazioni di lusso

Ci spostiamo a Limone sul Garda e all’inaugurazione del resort Eala, con camere affacciate sul lago e servizi personalizzati come il transfer in elicottero da casa, dall’aeroporto e per le gite. L’alternativa ecologica è arrivare con la navetta elettrica a emissioni zero e girare i dintorni e l’elegante lungolago in e-bike.

Nella Costa Smeralda, tra i graniti di Gallura, arriva il Casciani Eco Retreat, una vera e propria riserva naturale. Dall’1 maggio è possibile prenotare le 15 camere con piscina e pranzare sotto gli ulivi, davanti al mare e veleggiare al tramonto tra le isole della Maddalena.

Salento non è solo Gallipoli ma anche Nardò. Al centro del paese, rivisitata, sorge Casa a Corte, una guesthouse di cinque camere appartenente ad Anne Benichou e Sylvain Greiner, una coppia francese che ha collezionato in Italia piccoli hotel AS Luxury. Per l’apertura a giugno in cucina ci sarà una cuoca pugliese per i pranzi a domicilio e le lezioni di pasticciotti.

Si torna il città con il Vico, nato in un cortile della vecchia Milano che – racconta Neri Baccheschi Berti, 29 anni – era lo showroom di moda della madre. “Volevo farci uno spazio di smartworking, poi ho pensato che sarebbe stato meglio fare un satellite urbano del Castello di Vicarello, il resort di famiglia in Maremma”. Solo 7 camere, ognuna su due livelli, e una lounge conviviale con materiali preziosi, come le gueliz marocchine e il marmo verde di Tinos.

Ci spostiamo nella capitale, in cui si aspetta il Maalot Hotel: 5 stelle in british style, realizzato dallo studio di architetti RPM Proget in un palazzo dell’Ottocento. Sono 30 camere si aprono con chiavi vere, tutte differenti, la tappezzerie è in stoffa, c’è la moquette nelle cabine armadio e i bagni sono in marmo. Negli spazi comuni pareti scure e quadri e foto appese.

Questa primavera inaugura anche l’Atelier Inès, un piccolo albergo nel Rione Vergini di Napoli, che si ispira all’opera di Annibale Oste che al pianterreno della palazzina aveva il suo laboratorio. Si soggiorna tra le sue sculture e i suoi pezzi da collezione.

Infine ci spostiamo a Trieste, che fine maggio riavrà il suo storico cinque stelle. Si tratta del Grand Hotel Duchi D’Aosta in piazza Unità d’Italia, tra le più grandi d’Europa affacciate sul mare. Un restilyng che rispetta il suo fascino originale grazie all’architetto Egidio Panzera. All’interno il ristorante Harry’s Piccolo, in cui Matteo Metullio e Davide de Pra hanno appena meritato la seconda stella Michelin.