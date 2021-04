Hotel di lusso. Casa di Langa, lezioni di cucina e caccia al tartufo: un sogno a 5 stelle

Hotel di lusso. Sorgerà a breve un nuovo hotel di lusso ecosostenibile chiamato Casa di Langa, nel cuore delle Langhe in Piemonte. Un panorama mozzafiato composto da ben quaranta ettari tra vigne e colli, in cui danzano coordinati design tradizionale sostenibile e servizi tailor made.

In Casa di Langa è al primo posto la cura per la natura e il futuro dell’ambiente, mettendo in primis la sostenibilità sin dalla progettazione. L’hotel è composto da 39 camere e suite e si ispira all’architettura tradizionale della regione, nel cuore delle Langhe. Tutte le camere sono dotate di un’ampia terrazza privata, zona relax e un bagno con docce a pioggia e prodotti da bagno Le Labo. Il progetto è stato ideato dai due studi GaS Studio e Parisotto + Formenton Architetti (P + F) con sede a Milano. Casa di Langa è del Gruppo Krause, società americana con a capo il Presidente e CEO Kyle J. Krause, di origini italiane e già proprietario di diversi altri possedimenti in Italia, tra cui il Parma Calcio 1913 e le cantine Enrico Serafino e Vietti.

“Fin dalla nostra prima visita in Piemonte”, spiega Kylie J. Krausse,“io e mia moglie siamo rimasti colpiti da questa regione. Per la grandiosità del paesaggio, del cibo, dei vini indimenticabili e, soprattutto, per la generosità delle persone. Per Casa di Langa il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare uno spazio eco-compatibile che rifletta lo spirito accogliente della regione e che sia, allo stesso tempo, elegante e sostenibile. Con Casa di Langa sono orgoglioso di avere l’opportunità di condividere il Piemonte, che amiamo così tanto, con i nostri amici e con gli ospiti provenienti da tutto il mondo”. Si potrà usufruire di corsi di cucina tipica corredati di visita all’orto sostenibile e alla serra. Una Wine Academy per partecipare a degustazioni e lezioni sul vino nella cantina del ristorante Fàula. Ma anche caccia al tartufo insieme a esperti tartufai e ai loro cani Lagotto.