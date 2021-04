Gli hotel galleggianti a 5 stelle non sono una novità. In effetti, il Qatar sta creando 16 di queste meraviglie solo per la Coppa del Mondo FIFA 2022. Ma ora un nuovo concetto di Hayri Atak Architectural Design Studio (HAADS) è entrato in gara per distinguersi da tutto il resto.

Hotel galleggiante. È in Qatar e gira su sé stesso per generare energia

L’eco-hotel galleggiante, che l’azienda turca ha iniziato a progettare nel marzo 2020, adotta il motto “minima perdita di energia e zero sprechi”. In quanto tale, è dotato della più recente tecnologia verde per ridurre la sua impronta di carbonio e mantenere felici i viaggiatori attenti all’ambiente. Il design futuristico è caratterizzato dalla sua capacità unica di girare e produrre energia pulita proprio come un gigantesco generatore idroelettrico. Secondo le specifiche del progetto condivise da HAADS, l’hotel genera elettricità ruotando automaticamente la sua posizione e convertendo l’energia dell’acqua corrente in elettricità. Per ottenere ciò, la struttura è dotata di una serie di eliche e propulsori sotto la linea di galleggiamento, controllati da un sofisticato sistema informatico.

L’hotel, che alla fine si estenderà su più di 376.000 piedi quadrati, o circa 8,6 acri, dispone anche di 55 turbine eoliche verticali che possono generare 25kw di elettricità ciascuna e fungere anche da ombrelloni per gli ospiti. Il tetto a forma di vortice non è solo una caratteristica di design sorprendente, ma aiuta a raccogliere l’acqua piovana. Altri tocchi ecologici includono un sistema che trasforma i rifiuti alimentari in fertilizzanti per i giardini e una configurazione per il trattamento delle acque reflue.

Inutile dire che il rifugio oceanico non è a corto di lusso. L’interno ha un gigantesco atrio di vetro al centro, insieme a 152 suite per gli ospiti, ognuna dotata di balcone privato. I piani di progettazione mostrano anche una serie di servizi sontuosi, tra cui una piscina a sfioro, un bar sul tetto, un beach club e un campo da minigolf.