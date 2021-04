Lusso con poco. Questo articolo fa al caso di chiunque voglia in casa un’atmosfera di lusso senza spendere una fortuna. Mega consigli sul lusso low cost, per trasporre un pò di quel lusso, che fa capolino dalle riviste patinate di arredamento, in ogni stanza della casa. Idee iconiche ed economiche per arredare il nostro nido con stile, buon gusto e carisma.

Il colore oro

Da sempre gli oggetti preziosi e lussuosi vengono associati al colore oro. Soltanto un elemento dorato in casa può ribaltare l’estetica di un ambiente conferendogli un atmosfera sfarzosa. Si tratta di un dettaglio, come uno specchio dalla cornice dorata per esempio. Si può spaziare anche con complementi d’arredo (non troppo invadenti perché non siamo al Boss delle Cerimonie) come vasi o ciotole dorati che sortiscono lo stesso effetto lusso con poco.

L’antico sul moderno

Lo charme dei mobili antichi ha il potere avvolgente di conferire lusso con poco. Basterà rimettere a nuovo un vecchio cassettone della nonna o recarsi a un mercatino delle pulci, per trovare l’occasione giusta. Ben posizionato in ambiente moderno, un mobile antico darà il proprio meglio. L’estro in più: completare il tavolo da pranzo con sedie, antiche obv, tutte diverse.

I tappeti

Nemmeno a dirlo, un tappeto importante arreda e dona stile anche alle case più minimal. Si può osare, sceglierlo come catalizzatore d’attenzione principale e investire in un pezzo artigianale, di buona qualità. Ed ecco che ogni ambiente semplice prende vita e lusso con poco.

Gli oggetti di design

Abbellire la casa con mobili o complementi di design è un altro passo del lusso con poco. Ad oggi, infatti, esistono in commercio moltissime riedizioni economiche degli oggetti di design più cult. Stesso discorso dei tappeti, basterà scegliere una seduta, un tavolo o semplicemente una lampada, per ottenere immediatamente un ambiente luxury.

I colori giusti

I colori devono essere ben scelti e in perfetta armonia tra loro. Decidere come mixare i colori è la soluzione più pratica per dare vita vere atmosfere di lusso spendendo veramente poco. Una palette di colori complementari tra loro lanceranno certamente il messaggio: “Ehi, ho buon gusto”, e metteranno eventuali ospiti in una condizione di relax e pace (soprattutto se sono del capricorno o della bilancia).

Piante, fiori e candele

Piante e fiori possono costare poco, ma di certo arredano e fanno respirare l’ambiente, qualsiasi. In pochi ci pensano, ma una bella area verde dentro casa, un fresco mazzo di fiori sistemato in un semplice vaso, sono il tocco magico per creare la più lussuosa delle atmosfere. Lo stesso vale anche per candele ed infusori, dei particolari deliziosi.