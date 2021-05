Costumi Estate 2021, il bikini rainbow matchy matchy di Elisabetta Canalis e Skyler Eva

La splendida Elisabetta Canalis si gode un momento di fun&relax in piscina con la sua Skyler. La showgirl sfoggia un bikini Calzedonia, che fa parte della collezione costumi Estate 2021. Un concentrato di good vibes grazie alle sue sfumature pastello che ricordano l’arcobaleno.

Costumi Estate 2021: il bikini rainbow

Il bikini prende il nome di BARCELLONA, composto dal top canotta e dallo slip abbinato, sta d’incanto a Elisabetta, super mamma e donna in carriera. Elisabetta sceglie un look matchy matchy, vestendo la sua Skyler Eva con lo stesso costumino dalla nuova linea “Mini Me”, le proposte di Calzedonia per la linea kids. Un costume perfetto per tutte, approved da mamma e figlia.

La nuova campagna pubblicitaria di Calzedonia sfornata per la collezione costumi Estate 2021 è accompagnata da una colonna sonora pensata su misura. Si accompagna perfettamente con il mood free-spirit del brand. Le good vibes musicali sono state create da Caroline Koch, dj, cantante e producer italo-tedesca che ha iniziato la sua carriera giovanissima arrivando a lanciare la Sound Agency ‘Koraline’. Le sue influenze eclettiche e il suo talento compositivo sono alla base di Sunshine, il brano che accompagna gli spot della collezione Calzedonia Mare 2021. La sonorità fresh e all’avanguardia, oltre ad accompagnare le immagini della collezione sicuramente ci riconnettono a un’atmosfera chill e spensierata ispirata dal mantra We’re living it up!