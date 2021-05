Ilary Blasi e la sua nuova Hermès: la borsa di lusso da quasi 15 mila euro. La famosa luxury bag è infatti una delle preferite tra le star italiane e mondiali. Andiamo a vedere di che accessorio si tratta e soprattutto quanto costa esattamente.

Ilary Blasi e la sua Hermès

Ilary Blasi non è solo un grande personaggio della televisione ma è anche una moderna icona di stile. Madre, moglie ma anche super fashionista. Il suo profilo Instagram pullula di foto di lei con parecchi accessori moda di lusso. Niente di nuovo direte quindi ma, questa volta le seguaci della moda più attente hanno scovato un particolare davvero costoso. Infatti in una delle ultime storie Instagram Ilary Blasi aveva indosso una nuovissima borsa di Hermès, nello specifico una Kelly. Il famoso modello ispirato alla principessa Grace Kelly è uno degli accessori più ambiti nel jet set fashionista ed è anche uno dei più costosi. La borsa che indossa la moglie di Totti vale quasi 15 mila euro. Per la precisone sul sito della casa di moda la borsa vene venduta a 14.817 euro.

La ambita Kelly di Hermès

In questo ultimo periodo Ilary Blasi è molto seguita sia sui social che in televisione. Infatti grazie alla conduzione del reality show L’isola dei Famosi il pubblico può ammirala sia in diretta che in “viaggio”. La regina degli show di Mediaset ogni settimana ci delizia con i suoi look sofisticati. Abiti mozzafiato e gioielli appariscenti (forse anche troppo) sul piccolo schermo e tute e scarpe da ginnastica su Instagram. Ilary tra una diretta e l’arta torna comunque a Roma dalla sua famiglia e non perde occasione per far sapere ai suoi follower che outfit ha deciso di indossare per il viaggio. Tra borse di lusso e sneakers di alto livello in queste ultime ore è apparsa sulla spalla di Ilary Blasi anche lei: la ambita Kelly di Hermès. Questa borsa è davvero un oggetto del desiderio. Lo può confermare Chiara Ferragni che ne possiede una collezione da fare invidia a star di Hollywood come Kim Kardashian.