Il costume intero si riconferma must have della stagione 2020, ma quest’anno un grande ingresso in spiaggia lo fa anche il due pezzi, esclusivamente a vita alta. Non importa che sia a tinta unita, minimal e sofisticato, o vintage a fantasia, rimane un grande classico di cui non ci stancheremo mai. Et voilà la compilation moda mare 2020! Esclusivamente per voi che momentaneamente siete impossibilitati a progettare mete da sogno direzione Maldive, Tulum o Mauritius. Noi di Luxgallery abbiamo deciso di sfogliare il topic tendenze costumi da bagno 2020 e di svelarvi i modelli che definiranno la moda beachwear estate 2020 aka i bikini e i costumi interi must have.

La vita alta è tornata dai ’50 with love

I costumi da bagno vita alta ci rimandano inesorabilmente allo stile naïf e sempreverde di dive del calibro di Marilyn Monroe, ma anche a quello delle intramontabili pin up anni ’50! Per chiunque abbia intenzione di osare, la collezione di costumi da bagno estate 2020 di H&M sembra fatta a posta. Il marchio svedese ha lanciato un costume vita alta brasiliana, reggiseno a balconcino con ferretto e stampa tropical colorata. Da tenere bene in mente uno dei pregi dei costumi a vita alta: a prescindere che tu abbia forme curvy o men, lo slip fasciante e contenitivo aiuta a minimizzare pancia e fianchi. Tra gli altri vantaggi della vita alta annoveriamo anche il fatto che slanci il busto ponendo l’attenzione sui tratti della femminilità! Seno piccolo? Niente paura, per metterlo in risalto via libera a i due pezzi vita alta con reggiseno push-up. (Continua dopo le foto)

Blumarine Primavera / Estate 2020

Questa estate 2020 ha uno sguardo rivolto al passato, precisamente alla vita alta degli stilosissimi Fifties. Racchiuse nei costumi ci sono tanti tocchi che ricordano le principali tendenzle della stagione. Dalla stampa animalier al bianco, dalle righe ai pois, poi ruches e drappeggi. Avanti, sfoglia la gallery zeppa di costumi da bagno, impeccabili e iper glam, che ispirandosi ai ‘Cinquanta avvolgono un’ampia gamma di modelli adatti ad ogni tipo di corpo. Stop a bikini succinti, via libera alla vita alta e ai costumi da bagno interi: preparati per essere alla moda in spiaggia ed in piscina.