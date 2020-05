Una giornata al lago in compagnia di Emily Ratajkowski, il marito Sebastian Bear-McClard ed il loro cagnolone Colombo. Spensierati e felici sguazzano in allegria, la supermodella statunitense sfoggia, oltre al suo fisico bestiale, anche un costume che, per modello e colore, è già must have Estate 2020. spirata alla cittadina balneare della California del sud in cui è cresciuta, Encinitas, la modella, attrice, femminista e designer Emily Ratajkowski presenta INAMORATA WOMAN. Una collezione ricca di elementi essenziali, attenti al corpo, per il contesto super estivo delle città marittime. @emrata

Dal perfetto crop top all’immancabile LBD, Emily e la sua migliore amica, veterana del mondo della moda, Kat Mendenhall, hanno inventato tutti i pezzi cool e aerodinamici che puoi indossare ovunque. Rifiutando i vecchi miti stanchi sull’immagine corporea, INAMORATA WOMAN abbraccia l’intero spettro delle forme femminili e la rende dannatamente bella in toto.

Ecco le due donne imprenditrici che spiegano la filosofia di INAMORATA WOMAN: Emily e Kat

E: Ehi amica

K: Ciao. (ride)

E: parliamo.

K: Cominciamo dal liceo. Encinitas.

E: Sì! Entrambe siamo andate a SDA. Siamo cresciute insieme a Encinitas, in California. È come l’ultima vera città balneare della California. Ciò che la gente pensa come “Malibu degli anni ’70” esiste ancora in Encinitas. Tutto ruota fondamentalmente attorno alla spiaggia.

K: Quindi, in che modo crescere a Encinitas ti ha influenzato e cosa volevi per Inamorata?

E: Penso che una cosa dello stile di vita con cui siamo cresciute sia l’estate in cui ti svegli e non ti metti un vestito: ti metti il ​​costume da bagno e vai subito a fare provviste per un giorno in spiaggia. Finisci per passare dodici ore in costume da bagno; vai a prendere i burritos con il tuo costume da bagno.

K: Il cento per cento.

E: Penso che le ragazze cresciute sviluppino questa folle fiducia nel corpo. Non ci pensi nemmeno.

K: Ricordo che quando stavamo guidando non avevamo abiti extra in macchina, avevamo costumi da bagno extra. Era la nostra uniforme. Siamo stati così fortunati ad avere l’esperienza di vedere ragazze di tutte le forme e dimensioni che camminavano spudoratamente nei loro pantaloni dal taglio brasiliano su D Street.

E: Sì, è stato così grande per me. Molte persone dicono: “Oh, vuoi indossare questi costumi da bagno sexy? Facile per te. ” Ma dal mio punto di vista, da come siamo cresciuti, tutti i diversi tipi di corpo erano belli. Nessuno si chiedeva quanto fossero nudi. È stato tutto naturale, divertente. Eravamo più preoccupati di avere stili diversi da indossare durante l’estate di quanto fossimo consapevoli di quanto fossimo nudi. (ride)

K: Portando con noi questa mentalità, siamo due ragazze amanti della spiaggia che si sono trovate a New York, vivendo tutti i tipi di stagioni. Che abbiamo completamente abbracciato! (ride)

E: Sì. Si tratta di applicare lo stesso atteggiamento ai nostri stili di vita quando siamo a New York. Penso che la donna Inamorata sia la donna che indosserà un reggiseno per portare a spasso il suo cane senza nemmeno pensarci. Lei è fiduciosa e non gli importa cosa pensa nessuno.

K: Uhm, sì, l’ho fatto! (ride) È stato bello vedere così tante donne diverse interpretare quell’atteggiamento e farlo proprio. Sono così entusiasta di vedere come le donne Inamorata lo fanno con la nostra collezione Body.

E: Sì, è quell’atteggiamento da spiaggia portato in città. Non riguarda il corpo – riguarda la fiducia, riguarda l’amore per se stessi. Questi sono pezzi che fanno per te. Ascolta, se non indossi mai le mutande intorno a nessun altro, non importa. Si tratta di come ti fa sentire.