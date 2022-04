Come vestirsi con le sneakers ed essere alla moda

Nel 2022 le sneakers sono tornate di tendenza, al punto da essere considerate un vero e proprio must have, un accessorio che non può proprio mancare nel guardaroba femminile, ma anche maschile.

Non che fossero mai passate di moda: le sneakers sono ormai da diversi anni al centro dell’attenzione dei fashion addicted e degli stessi designer, che si divertono nel creare di anno in anno modelli sempre più moderni ed accattivanti. Vediamo però come indossarle per essere sempre al top.

La cultura delle sneakers

In passato le sneakers erano considerate delle semplici scarpe da ginnastica: utili e funzionali, ma di certo non accessori per sfoggiare un outfit alla moda! Tutto è iniziato a cambiare negli anni ‘80, quando Michael Jordan ha indossato un paio di Nike in 3 colori (poi battezzate Air Jordan) per scendere in campo. Da quel momento, le sneakers sono diventate un vero e proprio oggetto di culto per arrivare negli anni 2000 a diventare il simbolo dello stile urban, sempre più diffuso anche sulle passerelle. Oggi, le sneakers sono un accessorio alla moda, specialmente nelle loro varianti di lusso, che è riuscito ad entrare in un concetto di stile più allargato ed esteso.

Indossare sneakers di lusso

Oggi le sneakers sono uscite da quello che era il loro contesto originario: non sono più accessori sportivi, ma sono entrati nell’ambito dell’alta moda e del lusso. Esistono scarpe, create da marchi e designer di alto livello, che non solo hanno un valore elevatissimo ma che si prestano ad abbinamenti con abiti formali e con outfit d’haute couture, come quelle in vendita nel sito web di sneaker wethenew.com . Qui troviamo le intramontabili Air Jordan, che, come abbiamo detto, rappresentano il simbolo di un cambio di rotta per questo genere di scarpe, ma anche New Balance, Nike ed altri marchi di pregio.

Mettere sneakers con i jeans della mamma

Tra gli abbinamenti più gettonati degli ultimi anni per quanto riguarda la moda donna, troviamo sicuramente quello delle sneakers con i mom jeans, portati rigorosamente alla caviglia come vogliono le ultime tendenze. Ciò consente di sfoggiare uno stile casual ma al tempo stesso ricercato, alla moda, attuale e cool più che mai.

Quando si tratta di jeans, le sneakers sono sempre una scelta sicura e un abbinamento garantito. Sia che si tratta di scarpe bianche semplici, oppure di un modello più bold e articolato, l’insieme sarà sempre perfetto. Mentre, se si vuole risultare più alti e slanciati, si può optare per un modello con una suola alta.

Abbinare le sneakers a un vestito

Le sneakers si prestano perfettamente ad essere abbinate anche ad un vestito: il trend del momento le vede indossate con abiti lunghi fino alla caviglia, che lasciano però intravedere questi accessori che meritano di essere messi in mostra proprio perché di tendenza. Abbinare le sneakers ad un vestito significa sfoggiare un look al passo con i tempi, raffinato ma al tempo stesso sbarazzino.

L’unico dettaglio da considerare è il colore, sia dei vestiti che delle scarpe. Le sneakers bianche possono essere facilmente abbinate sia a un abito a tinta unita che a un abito a fantasia o a righe. Infatti, queste possono essere considerate come i tacchi neri, ovvero un accessorio indispensabile in ogni guardaroba femminile. Invece, se si indossano sneakers colorate è meglio scegliere un abito di colore neutro.

Le marche di sneakers più calde

Quali sono le marche di sneakers più hot del momento? Sicuramente le Air Jordan, che, come abbiamo detto, continuano a rappresentare il simbolo di un’epoca insieme alle altre Nike che si rinnovano di anno in anno con modelli che riscuotono sempre un grandissimo successo tra i fashion addicted. Meritano poi una menzione sicuramente le New Balance e le Yeezy, con il loro stile estremamente originale e fuori dagli schemi.