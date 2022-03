Jordan, New Balance, Yeezy e Dunk: le sneakers del momento secondo dropout

Comode e facilmente indossabili, le sneakers continuano ad essere particolarmente richieste tra tutte le fasce di età.

Ecco i modelli di sneakers più richiesti al momento:

Kola Tytler, direttore e co-fondatore di dropout , brand specializzato nella ricerca e rivendita di sneakers in edizione limitata, elenca le silhouette piu ricercate secondo i dati di vendita e traffico del business milanese. dropout fa utilizzo di un proprio software d’intelligenza artificiale per la raccolta e l’analisi dei dati nel mercato, con l’obiettivo che i prodotti esposti nella boutique in centro a Milano ed i prodotti in prima pagina su dropoutmilano.com siano i più ricercati.

Non accenna a frenarsi la richiesta per i modelli del brand Jordan: le scarpe inizialmente ideate per il basket sono ormai usate da molti/e per il tempo libero. Il modello 1 Mid presenta un collo leggermente piu basso rispetto alla storica versione 1 High e viene venduta, sia dal brand che sul mercato secondario, ad un prezzo generalmente più basso. Dopo un 2021 ricco di uscite e collaborazioni basate su Jordan 1 Mid, quest’anno vedrà ulteriori uscite di un modello che é stato e continua ad essere vincente.

Scarpa classica e quasi sinonimo del brand Jordan, la 1 High, inizialmente (1985) indossata da Michael Jordan, continua ad essere regina del mercato delle sneakers, confermandosi come la sneaker più ricercata ed indossata da sportivi e celebrità in tutto il pianeta. Dopo la richiestissima collaborazione con Dior nel 2021, ulteriori diverse colorazioni e collaborazioni sono attese nel attese nel 2022 per le Jordan 1 High, per il piacere di appassionati e novizi del mondo delle sneakers.

Il ritorno al vintage é d’ispirazione per le nuove New Balance 550, che continueranno a trovare approvazione sia nelle colorazioni più tenui che in quelle più accese. Dopo l’endorsement di varie celebrità, tra cui Kourtney Kardashian, Jack Harlow e Raheem Sterling, New Balance continuerà a capitalizzare sul forte interesse nella silhouette tramite nuove collaborazioni e l’utilizzo di forti campagne marketing supportate dai nuovi talenti ed artisti che l’azienda statunitense ha messo sotto contratto nell’ultimo periodo.

Tornate con prepotenza al centro del calendario di uscite Nike ed oggetto di importanti collaborazioni (Off-White, Travis Scott e Ben&Jerry su tutte), le Nike Dunk continuano a godere di una rinnovata popolarità e non accennano ad uscire di scena nel 2022, con altre partecipazioni e colorazioni classicamente richieste in programma per quest’anno.

Yeezy Boost 350 V2

Hype per eccellenza, le sneakers disegnate dal rapper Ye (prima meglio conosciuto come Kanye West), nonostante la forte risposta di Nike/Jordan e l’ascesa di New Balance nel 2021, con il loro comfort pressoché imbattibile e moltitudine di colorazioni disponibili, continuano a spopolare in tutte le fasce di tutte le età. Il modello 350 V2 é ora prodotto in quantità significativamente maggiori rispetto a qualche anno fa e Adidas e Ye hanno in programma un ulteriore refresh delle colorazioni offerte alla clientela, insieme al restock di alcuni modelli usciti negli anni passati ed andati sold out in pochi minuti.