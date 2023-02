Come organizzare un viaggio sicuro in 5 mosse

Si sta organizzando un viaggio di lavoro o si sta già pensando alle prossime vacanze e ci si vuole assicurare che tutto vada per il meglio?

Organizzare un viaggio, per quanto possa sembrare un’operazione banale, è meno semplice di quanto si pensi, in quanto contrattempi, dimenticanze, piccoli o grandi incidenti sono sempre dietro l’angolo.

Fare in modo che tutto vada per il meglio è comunque possibile; basta infatti essere in grado di organizzare tutto, seguendo una scaletta che può aiutare a non lasciare nulla al caso.

Dall’ assicurazione viaggio alla prenotazione dell’hotel, ecco quali sono i passi da compiere per avere la certezza di potersi godere il viaggio in tutta serenità.

1. In caso di viaggio all’estero, informarsi bene prima di partire

Quando si viaggia in Paesi esteri, è molto importante accertarsi, prima della partenza, che non siano presenti obblighi o divieti.

Alcuni Stati richiedono ad esempio particolari vaccini oppure hanno regole sociali differenti dalle nostre. Per non incorrere in multe e sanzioni che potrebbero non solo rovinare il viaggio, ma anche creare fastidi nel tempo, è fondamentale informarsi bene.

2. Stipulare un’assicurazione

L’assicurazione viaggio risulta utile sia per chi viaggia in Italia, sia per chi decide di spostarsi in paesi stranieri.

Nello specifico, si tratta di una copertura che consente di poter usufruire di aiuto e assistenza ovunque ci si trovi. Tra le coperture previste rientrano:

le spese mediche ;

; annullamento del viaggio;

del viaggio; protezione bagagli.

Chi decide di viaggiare con un veicolo proprio, può optare per un’assicurazione che garantisca anche auto sostitutiva e soccorso stradale.

3. Prenotare i mezzi di trasporto

L’organizzazione di un viaggio non può prescindere dalla scelta del mezzo di trasporto che si intende utilizzare per raggiungere la propria meta.

Chi preferisce spostarsi con un mezzo pubblico, scegliendo tra treni, autobus, traghetti e aerei, deve ricordarsi di prenotare per tempo non solo il viaggio di andata, ma anche quello di ritorno, così da non rischiare di non trovare più posto e di doversi districare tra mille problemi per tornare a casa.

Prima di mettersi in viaggio, è sempre preferibile accertarsi che non siano previsti scioperi, i quali potrebbero causare seri disagi, soprattutto se si devono prendere delle coincidenze.

4. Prenotare il posto in cui si intende pernottare

Stanza d’hotel, bed&breakfast, ostello, camping; non importa dove si desideri passare la notte, l’importante è ricordarsi, anche in questo caso, di prenotare in tempi utili, soprattutto durante l’alta stagione.

In caso contrario si rischierebbe di girare a vuoto per la città o il paese, senza riuscire trovare un posto dove dormire. Una situazione tutt’altro che piacevole.

5. Controllare i documenti

Prima di partire, è molto importante assicurarsi che i documenti necessari per il viaggio non siano scaduti. Mentre la carta di identità può essere rinnovata rapidamente, non si può dire lo stesso per quanto riguarda il passaporto, il quale può richiedere attese anche piuttosto lunghe. Se in alcuni casi viene rilasciato dopo appena un paio di giorni, in altri possono essere necessari anche due mesi per ottenerlo.