Come avere unghie forti e sane. Avere unghie sempre a posto e curate sembra ormai essere diventata una delle priorità delle donne. Avere mani in ordine è importassimo ed è per questo che è bene stare attenti e seguire tutti gli accorgimenti e consigli necessari. Ecco quindi cosa fare per avere unghie forti e sane.

Le unghie sono una parte importantissima di una donna e ormai dietro la Nail Art, ovvero la decorazione di queste, c’è un vero e proprio mondo. Ma c’è da dire che tra manicure, smalti semipermente e gel, le unghie subiscono un altissimo livello di stress, cosa che non va assolutamente bene. Se quindi amiamo delle mani sempre in ordine è bene però prendersene cura come si deve ed evitare che un domani queste potrebbero rovinarsi troppo. Vediamo quindi i consigli e i suggerimenti utili per come avere unghie forti e sane.

Limare le unghie con frequenza

Così come tutte le cose, anche le unghie vanno curate e necessitano di attenzioni. La cura per queste è un po’ come quella dei capelli. Infatti per rinforzarle e rendere a mano a mano più forti e resistenti, meno inclini a sfaldarsi o a rompersi, è bene limarle di tanto in tanto. Preferibilmente sempre dallo stesso lato e con delicatezza. Ecco, per avere unghie forti è sane limarle è una buonissima abitudine, in questo modo infatti si eliminerà poco alla volta l’unghia vecchia dando vita a quella nuova più forte e sana.

Assumere vitamine H tramite l’alimentazione

Ebbene si sa, non sempre è necessario assumere chissà quale integratore per venire incontro a noi bisogni. La natura ci mette a disposizione proprio tutto, tra cui la vitamina H, importantissima per la crescita di unghie e capelli. La si trova in uova, latte, avocado, banane e cereali integrali. Una corretta alimentazione fa bene in generale, ma ci sono casi in cui è estremamente importante per ottenere alcuni risultati e migliorare il nostro aspetto, come in questo caso per avere unghie forti e sane.

Per avere unghie forti e sane, evitare il contatto con prodotti troppo aggressivi

Per avere unghie forti e sane è bene stare attenti ad un importante fattore. Dalle faccende domestiche ad alcuni solventi affatto delicati, capita spesso di stressare le nostre unghie senza accorgercene. Quando usiamo la candeggina o altri prodotti nocivi magari per pulire casa, non ci rendiamo conto di quanto sia rischioso per la salute delle nostre unghie, per questo è fondamentale indossare sempre dei guanti. L’unghia è infatti fatta a strati e danneggiarla potrebbe portarne via uno strato portandola così a sfaldarsi.

Anche le unghie vanno idratate

Idratazione? Ebbene, non riguarda soltanto la pelle. Come dicevamo unghie subiscono un forte stress tra smalti, diluenti e agenti esterni. E così l’incontro diretto con prodotti troppo forti avrebbe bisogno di un compenso, e quindi di una bella idratazione per evitare che l’unghia si irrigidisca troppo e si disidrati, anche a causa del freddo. Oltre ad alcune creme apposta vi sono anche oli naturali come quello di cocco o Argan, ma anche molto semplicemente quello di oliva. Mantenere unghie e cuticole idratate è uno degli accorgimenti più importanti per assicurarsi pelle unghie e forti.