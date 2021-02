Colore Pantone 2021. Quali sono i must have di quest’anno

Pantone, da quasi 50 anni è la massima autorità mondiale nel settore dei colori. Ogni anno inventa e crea centinaia di nuove tonalità fornendo ispirazione ai creativi, rispondendo alle esigenze dei designer e colorando le vite dei consumatori con prodotti iconici, must dei beni di lusso.

La moda colori Pantone 2021 si colora di giallo e di grigio dando il via alle nuove tendenze e macchiando indelebilmente quelli che sono e saranno i must have, tra vestiti e accessori, che accompagneranno l’intero anno. Era già capitato, nel 2016, che Pantone selezionasse una coppia cromatica, quella composta da rose quartz e blue serenity. Erano due cromie pastello, chiare e delicate, che ricordano i classici fiocchi nascita. Entrambi sono stati pescati dalle palette cromatiche di stagione. Ma adesso la scelta è ricaduta su due realtà cromatiche, quella del giallo e del grigio, che quasi si sfidano in un testa a testa senza però mai smettere di guardarsi negli occhi.

“Pantone rappresenta tutti i colori, sarebbe difficile selezionare quella speciale tonalità che meglio rappresenta il nostro marchio. Tuttavia, se dovessi fare un’eccezione, direi che i colori scelti come Color of the Year rappresentano al meglio Pantone in quel particolare anno. Un riflesso dello zeitgeist, ovvero dello spirito del tempo. Un concetto che viene utilizzato per tradurre le esigenze e le emozioni della nostra società in un determinato momento in una storia a colori. Ad esempio Tangerine Tango, il Color of the Year 2012, ha rappresentato al meglio Pantone nel 2012”.