Coco Chanel, il mito incanta in 150 scatti: “La rivoluzione dello stile”

Nessun indugio alcuno, la mademoiselle della moda è lei. L’iconica Gabrielle Bonheur Chanel, la cui unicità immortale brilla a cinquant’anni dalla sua scomparsa (19 agosto 1883 – 10 gennaio 1971) tra le pagine di una nuova densissima biografia illustrata. Pioniera e queen indiscussa di un impero del fashion, Coco Chanel è stata anche una delle donne più immortalate dei suoi anni: Man Ray, Cecil Beaton, Henri Cartier-Bresson e Robert Doisneau, solo alcuni grandi nomi che la fotografarono.

Il mito incanta in 150 scatti: “La rivoluzione dello stile”

Una fotografia su tutte è stata scattata dal sapiente occhio di Doisneau, che decise di mettere Coco Chanel in una posa riflessa all’infinito negli specchi della leggendaria scala di rue Cambon. Tutti i loro fotoritratti sono ad oggi racchiusi nel libro “Coco Chanel. La rivoluzione dello stile” di Chiara Pasqualetti Johnson, per la casa editrice White Star, una raccolta accompagnata anche da istantanee ricercate accuratamente tra archivi storici e collezioni private. Tutti scatti che narrano una giovane Gabrielle Bonheur Chanel (il vero nome) nella sua quotidianità.

“Tutti sanno chi era Chanel – precisa l’autrice Pasqualetti Johnson -, ma non sempre conoscono la sua storia. Partendo dalle immagini, ho voluto ripercorre la sua biografia come fosse un reportage. Mettendo in evidenza la forza ma anche le tante debolezze di una donna profondamente immersa in un periodo di grandi cambiamenti storici e sociali. Di rado la storia di una vita si intreccia così profondamente con la trasformazione di una sensibilità e l’evoluzione dello stile di un’epoca”.

Senza dimenticare il ruolo fondamentale di Chanel nel processo di emancipazione femminile del XX secolo: “Non si è mai detta femminista – scrive la giornalista – , eppure ha creato la donna moderna. Con i suoi abiti facili da amare e da indossare, ha regalato a generazioni di donne la libertà di rimboccarsi le maniche da sole. In tutti i sensi. Prima regina a salire sul trono di un mondo dominato dagli uomini, come era all’epoca quello dell’alta moda. Coco Chanel innesca una rivoluzione che supera in un balzo l’idea ottocentesca di femminilità”.

“Libera le donne da corsetti e crinoline. Poi accorcia gli orli delle gonne, tagliando con un colpo di forbice un gesto antico di secoli, quello con cui una gonna veniva discretamente sollevata con la mano ogni volta che si saliva un gradino”.