Chiara Ferragni look Gennaio 2020: #6 idee outfit per ogni occasione

Chiara Ferragni, possiamo ormai gridarlo ai quattro venti, è l’imprenditrice digitale più qualificata di tutto il pianeta terra. Chi, se non lei, è più indicata a mostrarci quali sono le tendenze non solo stagionali, ma anche settimanali e giornaliere. L’ultimo post condiviso su Instagram da Chiara mostra infatti una sequela di scatti che racchiudono tutti i suoi outfit della settimana.

Il nome Chiara Ferragni potrebbe non essere familiare alla maggior parte degli over 35, ma l’alter ego della 29enne, The Blonde Salad è – per prendere in prestito la frase di Ron Burgundy – una specie di grosso problema. Ferragni, ex studentessa di giurisprudenza di una piccola città vicino a Milano, ha iniziato il blog di The Blonde Salad nel 2009.Documentando il suo stile personale pronto per la macchina fotografica, pieno di accostamenti, acconciature estrose e facce buffe.

Dieci anni dopo, ha 17,4 milioni di follower su Instagram e milioni di visualizzazioni di pagina al mese sul suo sito Web. Quest’ultimo ora funziona anche come un negozio che vende di tutto, dalle valigie agli stiletti disegnati dalla Ferragni.

C’è anche la collezione Chiara Ferragni, un marchio di scarpe con scarpe basse e stivali ricoperti dal suo logo esclusivo. La Ferragni potrebbe stimolare gli occhi delle generazioni più anziane che credono che il successo dovrebbe derivare da un talento riconoscibile. Ma, sempre più, sono persone come la Ferragni – che fondamentalmente ha fatto la sua carriera nel fare foto di se stessa in abiti fuori dalle righe – che stanno vincendo. La Ferragni è stato nella lista Forbes 30 under 30 due volte, oggetto di uno studio della Harvard Business School e di 55 copertine di riviste. È un esempio alfa di influencer: il nuovo termine per i lettori di social media che vanno oltre il blog su tutte le piattaforme, fustigando entrambi i propri e ungendo altri marchi con la loro approvazione.