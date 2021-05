Chiara Ferragni lancia il suo completo sportivo. Il look è divinamente cool, come sempre, ma il prezzo fa un po discutere. Per l’intera mise composta da pantaloncini tecnici, felpa e berretto bisogna sborsare un pochino. Ma è davvero così tanto? Ecco quanto costa e un piccolo confronto con altri brand simili.

Il completo di Chiara Ferragni

Dopo i nuovissimi sandali lanciati su tutti i canali social, la Chiara Ferragni Crew arriva con nuovi item esclusivi. Stiamo parlando del completo da corsa tratto dalla collezione sportswear. L’abbinato in questione è composto da uno short tecnico con la felpa coordinata. Cigliegina sulla torta: il berretto. L’intera mise è sui toni del rosa salmone e arancio acceso con l’iconico occhio della influencer in bella vista sulla destra. Il competo di Chiara Ferragni fa però discutere. Il prezzo, per i fans, è troppo alto. Infatti bisogna spendere 125 euro per i pantaloncini, 195 euro per la felpa e 75 euro per il cappello. Per un totale di 395 euro.

Il completo è davvero così costoso?

Il prezzo del completo di Chiara Ferragni per i follower è decisamente alto ma c’è sempre da considerare che il brand dell’influencer, negli anni, ha acquistato una fama importante. Infatti analizzando altri brand che potrebbero essere paragonati a quello dell’imprenditrice digitale il costo non cambia poi di tanto. Prendiamo esempio un completo da running di Stella McCartney X Adidas. Il top sportivo costa 70 euro, gli shorts in tessuto sono venduti sul sito ufficiale per 80 euro, il capello invece 50 e la giacca vento può essere acquistata per 200 euro. Ecco che spesa totale per il look è di 400 euro. E stiamo sempre parlando di una collaborazione con Adidas, che è un marchio a buon mercato, con la big del Vegan Fashion Stella McCartney. Continuando con una veloce ricerca passiamo per esempio ad Off White. Brand famoso il tutto il mondo per lo streetswear ma che ultimamente ha lanciato qualche linea anche di activewear. Uno dei tanti completi sportivi proposti viene venduto sul sito ufficiale a 295 euro. Ma il look è composto solo da un top in poliestere da 140 euro e il suo short da ciclista abbinato da 155. Ecco quindi che ora il competo di Chiara Ferragni non è più tanto caro. Bisogna comunque calcolare l’herritage del brand. Chiara non è più una influencer Italiana di poco conto (se lo è mai stata), ma è una vera e propria potenza nell’ambito del fashion a livello mondiale.