Fedez e le Satan Shoes. Già nell’ottobre del 2019 abbiamo assistito al fenomeno di un paio di sneakers vendute al costo di $ 3.000 e soprannominate Jesus Sneakers (Scarpe di Gesù, ndr). In pochissimo tempo diventate le scarpe più desiderate di quel mese. La particolarità di quelle sneakers era quella di contenere vera acqua santa, 60 cc provenienti dal fiume Giordano, ed erano state lanciate sul mercato da MSCHF. Non solo acqua santa, la scarpa presentava anche lo stemma del Vaticano, una citazione evangelica e una croce. In questi giorni è uscita la versione opposta.

Fedez, le Satan Shoes (scarpe del diavolo): 900 euro e una goccia di sangue nella suola

Fedez non ha potuto fare a meno delle Satan Shoes, che si sono andate a contrapporre alle Jesus Sneakers. Le scarpe da ginnastica sono una versione personalizzata delle Nike Air Max 97, lanciate da Lil Nas X. Il rapper le ha indossate in un suo video, ma ha anche lavorato alla loro realizzazione in collaborazione con il collettivo MSCHF. Un progetto che a Nike non è piaciuto, reagendo così ha prendendo le distanze dal prodotto, oltre che citando anche in giudizio gli artisti americani. Nonostante ciò Fedez ha voluto ugualmente avere nella sua collezione di scarpe le controverse “scarpe di Satana”.

Le Satan Shoes presentano una simbologia ben precisa, come la croce rovesciata e il pentacolo, tradizionalmente associati al satanismo. Ma quello che le caratterizza maggiormente è senza dubbio una vera goccia di sangue umano presente nella suola. A completare l’opera è poi inciso sul lato della scarpa un versetto della Bibbia, riferito al Vangelo di Luca: “Io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore”.

Le scarpe lanciate in commercio sono solo 666, ed hanno raggiunto il sold out in men che non si dica. Vendute a 1018 dollari, pari a circa 855 euro, la Nike ha tuttavia ottenuto lo stop delle vendite per violazione del marchio. Inoltre quelle già vendute dovranno essere restituite, dietro ovvio rimborso ai legittimi possessori. Chissà Fedez come riuscirà a gestirsela.