Kendall Jenner, l’outfit tutto in pelle (vegana): di che brand è e dove acquistarlo. Trend P/E 2021

Kendall Jenner non ha ancora confermato la sua storia d’amore con il giocatore NBA Devin Booker. Oltre questo succulento gossip, però, c’è da dire che il loro casuale incontro dopo cena al Carbone di New York indica che sono decisamente “on”. Anche se questo (per ora) si riferisce semplicemente al loro stile da vendere.

Kendall Jenner, l’outfit tutto in pelle (vegana): di che brand è e dove acquistarlo

Kendall Jenner ha acquistato da Cultnaked il suo look in pelle vegana. Vegan leather dalla testa ai piedi: top a fascia e pantaloni dritti. Il brand è eco sostenibile nonché guidato da donne. Ogni pezzo del marchio è realizzato su richiesta al fine di ridurre al minimo gli sprechi, piuttosto che sovrapprodotto alla rinfusa. E in linea con lo stile ispirato ai primi anni di Kendall, l’azienda offre un sacco di set audaci e che mettono a nudo la pelle. Tutti capi che si rifanno alla Christina Aguilera o alla Ashanti degli anni 2000. I look si collocano nella fascia più bassa del prezzo contemporaneo, il che li rende molto attraenti per occasioni come, oh-oh, un accogliente appuntamento notturno con Devin Booker.

Kendall Jenner ha valorizzato l’ensemble (che è in vendita, a proposito) con la sua pochette con monogramma Louis Vuitton. Ai piedi sandali in pelle marrone con punta squadrata, una mascherina a coprire il viso color cachi. Alle dita grossi anelli Bulgari in oro che valgono più di quanto si possa immaginare. Tuttavia, ci piace che Booker si sia mantenuto rilassato nelle sue Converse e nei cargo abbinati al look di Kendall Jenner. Il duo è sembrato essere sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda la palette dei colori, quindi ci sbilanciamo dicendo che per il momento ci piace come stia procedendo.