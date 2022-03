Chiara Ferragni e sua sorella Valentina sono arrivate giusto poche ore fa a Parigi per l’ultima tappa delle Fashion Week del mondo. Le due influencer non si fanno mancare il lusso più estremo, nonostante tutto, alloggiando innamorata uno degli hotel più prestigiosi a Parigi: ecco quale.

Chiara Ferragni e la Fashion Week di Parigi

Chiara Ferragni e la sua sorellina Valentina sbarcano a Parigi per la Paris Fashion Week. Molte sono state le critiche spinte per le settimane della moda in Francia come in Italia. La guerra si fa sentire e non tutti sono d’accordo con il proseguimento delle sfilate visto la situazione. Anche Chiara in primis è stata attaccata dalla stampa perché un potere così grande come lei possiede dovrebbe essere atto a sensibilizzare. Solo oggi la Ferragni insieme a Valentina ha deciso di postare un video in cui promuovere la beneficenza farà per Croce Rossa Italia.

Quindi presentato il quando in cui si svolge questa Fashion Week di Parigi non ci si aspettava la scelta di una location così prestigiosa dalle Ferragni. Ma invece eccole qua, postare foto di viste mozzafiato, pizze al tartufo e lenzuola di corone pregiato ricamante.

Chiara e Valentina stanno alloggiando al Hotel Plaza Athenée

Sulla prestigiosa Avenue Montaigne a Parigi, l’Hôtel Plaza Athénée occupa un palazzo di lusso con una spa Dior Institute, 5 ristoranti, un cocktail bar e una pista di pattinaggio sul ghiaccio stagionale. La struttura dove alloggia Chiara Ferragni offre sistemazioni eleganti con bagni in marmo, a 5 minuti a piedi dall’Avenue Champs Elysées.

Apprezzerete servizi gratuiti come l’accesso WiFi e la spa. In tutte le camere e le suite dell’Hôtel Plaza Athénée Paris i clienti trovano una TV al plasma con oltre 200 film on demand. Vi è la scelta tra 80 bevande per il minibar personalizzato e 5 tipi di cuscini per un sonno ristoratore.

In qualità di ospiti avrete modo di accedere al centro benessere gratuitamente. Alcune unità regalano una vista sulla Torre Eiffel.