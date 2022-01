Anche Valentina Ferragni è a Parigi per la settimana della moda. Per l’occasione la influencer italiana ha deciso di alloggiare in uno degli hotel più lussuosi al mondo: l’Hôtel Plaza Athénée. Andiamo a scoprire quanto cosa una notte in una questa location da urlo.

Valentina Ferragni a Parigi

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale nostrana e sua sorella minore Valentina sono a Parigi. Le due star italiane hanno deciso di partecipare alla settimana della moda, come da prassi. Valentina nel tempo ha imparato a farsi apprezzare, non solo come “sorella di” ma anche per la sua straordinaria personalità. Infatti la fashion week è iniziata da pochi giorni ma l’influencer si è già fatta notare. In primis per i suoi look stravaganti e ben studiati e per un altra cosa che c’entra poco con la moda ma tanto con il lusso. In realtà mai come in questa occasione vanno a braccetto.

Valentina Ferragni “junior” ha deciso di alloggiare in questi giorni parigini in un noto hotel di lusso. Forse uno dei più: l’Hôtel Plaza Athénée.

La Ferragni e l’hotel di lusso

L’Hôtel Plaza Athénée è un hotel di lusso a cinque stelle posizionato lungo il prestigioso avenue Montaigne, il viale alberato dove si trovano le migliori boutique di moda. L’edificio risale al 1911 quando l’albergatore Jules Cadillat finanziò la costruzione. Il progetto dello storico edificio è dell’architetto Charles Lefebvre che utilizzò il caratteristico stile architettonico parigino haussmanniano per l’Hôtel Plaza Athénée, aperto ufficialmente nel 1913.

Dando un’occhiata veloce su Google il prezzi di questa settimana per una notte nel lussuoso hotel si aggirano intorno ai 1500 euro. Infatti il costo varia da che tipo di esperienza e stanza vuoi scegliere ma sembra proprio che Valentina Ferragni abbia scelto una delle in una delle suite con vista sulla Tour Eiffel, il meglio che l’Hôtel Plaza Athénée possa offrire.