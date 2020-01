Negli ultimi anni le fashion blogger sono entrate nell’elitario mondo della moda influenzandolo notevolmente, anche grazie all’aiuto della grande visibilità conquistata su Instagram. Queste non solo sono diventate dei personaggi famosi, ammirate ed imitate, ma soprattutto sono super richieste da brand e maison dell’alta moda italiana e non solo. Quando parliamo di influencer non possono che venirci in mente: Chiara Ferragni, Chiara Biasi,Chiara Nasti e Veronica Ferraro.

Chiara Ferragni

Da rossa a bionda in un attimo, Chiara Ferragni non ha rifatto nulla, a parte un notevole cambiamento per quanto riguarda l’hair look. A quanto pare la nostra amatissima imprenditrice digitale, non ha ancora sentito il bisogno di cambiare il proprio aspetto con la chirurgia plastica, a differenza di alcune colleghe. Possiamo dunque affermare che: i cambiamenti di Chiara sono dovuti solo ad un fattore di crescita.

Chiara Biasi

Chiara Biasi è un’altra giovane influencer italiana, che negli anni ha cambiato gran parte della sua vita. Sono apparse sul web alcune foto che testimoniano il cambiamento fisico avvenuto nel corso degli anni dalla blogger. Si può notare chiaramente che, la Biasi appare molto più magra, il ritocco al setto nasale, ammesso da lei stessa, sembrerebbe solo il primo passo eseguito dalla giovane per avvicinarsi alla perfezione e infine gli zigomi tirati su e labbra più carnose.

Chiara Nasti

Chiara Nasti è un’altra influencer italiana di fama mondiale, negli anni è cambiata tantissimo, infatti, gli haters non hanno perso tempo per attaccarla sul fatto che a soli 20 anni si era già rifatta il seno, per l’esattezza si è messa sotto le mani del chirurgo quando ne aveva 17. Tuttavia, va detto che la Nasti, ha più volte negato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, dando il merito allo sviluppo nel corso degli anni.

Veronica Ferraro

Veronica Ferraro è conosciuta nel mondo del web, per essere la migliore amica di Chiara Ferragni. Anche lei, nel corso degli anni è cambiata molto, la blogger ha deciso di dare una svolta alla sua vita pigra e con una scorretta alimentazione, perdendo 12 kg in due anni. In più è ricorsa al rinofiller per diminuire alcuni difetti al naso e cambiare totalmente look diventano anche lei bionda.