Si chiama Elena, il genio creativo che c’è dietro EB Denim, i jeans che hanno il giro del mondo e fanno impazzire tutto il fashion system. Si tratta di una moda sostenibile, volta a riciclare e ridisegnare vecchi Levi’s 501 e attualizzarli nello stile.

Start

Elena ha iniziato con EB Denim tagliando jeans vintage in pantaloncini e vendendoli ai miei amici. Ha finito per vendere circa 300 cortometraggi in due anni nello spogliatoio del suo liceo. Così la stilista ha deciso che avrebbe potuto trasformarlo in un vero business. Elena ha imparato a cucire e iniziato ricostruire pantaloni 501 da uomo di Levi’s in jeans da donna. La sfida più grande è stata la nascita della società e trovare un modo per standardizzare e replicare il prodotto per poi venderlo online.

Unici

Tutti i lavaggi dei jeans EB Denim sono uno diverso dall’altro, ma tutti realizzati con lo stesso taglio (Levi’s 501) e ricostruiti allo stesso modo. Quindi, in un certo senso sono tutti unici nel loro genere. Poiché tutti i jeans sono realizzati in denim vintage, si possono lavorare diverse dimensioni e colori. Tutto ciò conferisce al jeans ricostruito un fascino retrò.

Scelta

“Cerco principalmente di scegliere jeans realizzati negli Stati Uniti in una certa condizione vintage. Poi li ordino in base allo stile. Successivamente, li passo al mio produttore dove vengono tagliati e seminati i jeans. I jeans vengono quindi lavati e tagliati. Li dimensioniamo usando i modelli adatti perché non c’è modo di riadattare perfettamente le loro dimensioni”

Elena ha spiegato in varie interviste, che per procurarsi Levi’s originali, ha un paio di fornitori nel sud della California che vede ogni due settimane circa a seconda di ciò di cui ha bisogno. La stilista sceglie tutti i jeans individualmente, cercando buchi e lavaggi che possono adattarsi allo stile del marchio.

Perché 501

Elena ha svelato in varie interviste perché utilizza sempre jeans Levi’S modello 501.

“Sono ossessionata dai 501 perché sono l’ultimo jeans americano vintage. Adoro il pulsante fly e sono una tale icona nella nostra cultura. È interessante ricostruire qualcosa di così semplice e classico in qualcosa di nuovo e glamour”

Influencer

EB Denim è ormai un marchio super affermato, l’obiettivo che la designer californiana si era posta a tempi del liceo, è raggiunto. Top model dal calibro di Gigi Hadid e influencer dal calibro di Chiara Ferragni non possono fare a meno di indossare questi jeans, che rispettano l’ambiente e sono anche super alla moda.