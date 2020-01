Chiara e Angela Nasti sono tra le influencer più seguite del web italiano, oltre ad aver un gran senso dello stile, le sorelle si impegnano anche nella realizzazione delle loro creazioni (il brand Plume Ethérée). Amatissime dalle nuove generazioni, ma anche super criticate per la loro partecipazioni a vari reality show.

Chiara Nasti

“Ho iniziato un po’ per gioco, non immaginando l’effetto che poi ne è derivato, ed in effetti ancora oggi mi diverto tantissimo a postare le mie foto. Il blog è il frutto della mia passione per la moda e le fotografie, quindi diventare una fashion blogger è stato una conseguenza di tutto questo. Ovviamente c’è dietro un mondo fatto di lavoro e di impegno, senza dimenticare la felicità e la fortuna che ogni giorno accompagnano la mia avventura”. Chiara Nasti

Chiara Nasti nasce il 22 gennaio del 1998, all’età di quindici anni apre un blog, chiaranasti.it, che nel giro di breve tempo raggiunge un successo clamoroso: nei suoi post la ragazza parla della sua vita di tutti i giorni, e al contempo offre suggerimenti di bellezza e moda. Nel 2018 è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi”, reality show di Canale 5. Ultimamente, Chiara è al centro del gossip, per volere di Barbara D’Urso, che si è quindi rivolta a Chiara, pensando che fosse la Biasi (altra fashion blogger) facendole alcune domande. “Chiara Biasi, la protagonista del caso della settimana”, ha detto annunciando il suo ingresso in studio. “Ecco, Chiara Biasi, felice di conoscerti – ha aggiunto -, sei la protagonista del caso della settimana”. La fashion blogger è apparsa perplessa, ma non ha detto nulla. Oltre che bella, anche auto ironica, l’influencer parla nei giorni successivi, dello “spiacevole” avvenimento attraverso le Instagam stories.

Angela Nasti

Angela è la sorella minore di Chiara, nata nel 1999, anche lei appassionata del fashion system, aiuta la famiglia nel realizzare i capi di Plume Ethérée ,ma la sua fama, nel mondo del web cresce dopo la partecipazione di Uomini&Donne. La sua esperienza televisiva si conclude il 29 maggio 2019 quando sceglie Alessio Campoli, preferendolo a Luca Daffrè. La relazione tra i due però non decolla, infatti a metà giugno dello stesso anno i due dichiarano di essersi lasciati. Dietro questa decisione vi sono diversi motivi sui quali non è stata fatta ancora del tutto chiarezza. Insomma, se siete delle vere fashion victims, non potete fare a meno di seguire due nuovi talenti del mondo della moda ma in particolare del web italiano.