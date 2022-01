La nipote di Grace Kelly, Charlotte Casiraghi di Monaco, il sella ad un cavallo sulla passerella di Chanel alla Fashion Week di Parigi.

Charlotte per Chanel al trotto

La sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2022 di Chanel si è aperta con la cavallerizza di 35 anni, che indossava una giacca di tweed nero mentre trotterellava lungo la passerella sul suo cavallo. Charlotte Casiraghi, che è la figlia della principessa Carolina di Hannover e del defunto Stefano Casiraghi, è un’ambasciatrice di Chanel. La modella e scrittrice ha sfoggiato un eyeliner alato e un casco da equitazione mentre ha entusiasmato gli A-listers in prima fila. La direttrice di Vogue USA Anna Wintour, il rapper Pharrell Williams e l’attrice Margot Robbie erano tra gli ospiti della sfilata al Grand Palais Éphémère.

Chi è Charlotte Casiraghi

Charlotte è nata al Princess Grace Hospital Center di Monaco il 3 agosto 1986. Ha due fratelli, Andrea e Pierre, e una sorellastra, la principessa Alexandra di Hannover. Ha un figlio, Raphaël, dalla sua precedente relazione con il comico e attore Gad Elmaleh. Nel 2019, Charlotte sposa il produttore cinematografico, Dimitri Rassam, e la coppia condivide un figlio di nome Balthazar. Sebbene sia l’undicesima in linea di successione al trono monegasco, Charlotte è una privata cittadina ma occasionalmente partecipa a eventi ufficiali, tra cui la Festa nazionale di Monaco.

La sfilata di Chanel sorprende

Charlotte Casiraghi in sella al suo cavallo sulla passerella di Chanel. La principessa a totale sorpresa esce dalle quinte nel momento in cui attacca la musica dal vivo. Le modelle erano ancora dietro, nel backstage. Prima al passo e poi al trotto la principessa Charlotte percosse tutto il tracciato della sala, un’installazione dell’artista Xavier Veilhan che ha ridisegnato lo spazio al Grand Palais Ephémére come se fosse appunto un percorso equestre ma anche un circuito canino e un minigolf.

Quando il cavallo è comparso sulla passerella tutti gli ospiti sono rimasti sorpresi, nessuno si aspettava entrasse proprio la protagonista del video (perche la principessa è stata anche ripresa in un corto e poi fotografata da Alexis Bertrand, Ola Rindal e Xavier Veilhan) che pochi secondi prima era stato proiettato in sala. Sicura, fiera ed elegante in un tailleur di tweed nero Chanel ha percorso la passerella con il sorriso.