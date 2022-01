Kate Middleton 40 anni. Kate Middleton compirà a giorni, precisamente il 9 gennaio 2022, 40 anni. Un traguardo importantissimo, specialmente per lei, la bellissima futura regina d’Inghilterra. Entrata a far parte della famiglia reale poco più che adolescente e ora è già donna, a tutti gli effetti uno dei membri più popolari della Royal Family. Kate ed il Principe William iniziano la loro storia d’amore giovanissimi, durante gli anni di corso alla St.Andrew University, e da quel momento non si sono lasciati più. “In realtà credo di essere diventata di un rosso acceso quando ti ho incontrato e di essere scappata via, sentendomi molto timida all’idea di averti incontrato.” ha dichiarato lei durante la loro prima intervista di coppia.

Dall’incontro fra i due sono passati ormai vent’anni e la giovane ragazza da sempre definita “di campagna”, cresciuta nel Berkshire in mezzo alla natura, di strada ne ha fatta davvero tanta. E ora che Kate Middleton si appresta a compiere 40 anni, è diventata ufficialmente una donna. Non più una giovane duchessa sposata con un principe ma una futura regina, sempre più esperta e a proprio agio all’interno della Royal Family. Della timidezza di cui parlava ora non vi è più traccia, sembra che Kate sia nata per il ruolo che sta vestendo, quello di moglie del futuro Re d’Inghilterra.

Kate Middleton compie 40 anni

Alla vigilia del 40esimo compleanno, Kate Middleton sembra brillare di una luce potentissima. Lo splendore che la avvolge però non è solo la bellezza fisica, ma qualcosa che va oltre. Maturità, consapevolezza, autostima di sè e l’amore sentito da parte della famiglia. Proprio un insider di corte, al magazine americano People, ha rivelato: «Ha trovato la sua dimensione». La ormai donna infatti sembra non sbagliare un solo colpo ed è amata da tutti, dai sudditi fino ad arrivare alla stampa, ma sopratutto dall’intera Royal Family.

Kate in questi lunghi anni sembra aver superato qualsiasi aspettativa sul suo conto. E’ da quando è entrata nella famiglia reale che si prepara per il suo futuro ruolo. Studia da regina e lo fa con impegno e serietà. Con naturalezza innata si è adeguata alle regole della Corona, si impegna nelle cause sociali ed è una mamma presente per i tre splendidi figli George, Charlotte e Louis. Ma non solo, Kate Middleton è anche un’icona di stile. Insomma la Duchessa di Cambridge sembra essere la perfetta erede del ruoto dell’immortale Regina Elisabetta.

I festeggiamenti, anche quest’anno, saranno contenuti

E’ il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, in cui Kate Middleton non festeggerà in grande stile. Dopo l’isolamento totale dello scorso anno, anche quest’anno l’impennata dei contagi limiterà la lista degli invitati. In Inghilterra, la variante del Covid-19 quest’anno ha imposto l’annullamento di tutti i festeggiamenti in vista del Natale e del Capodanno, e questo vale anche per la famiglia reale. E quindi la duchessa, che si appresta a festeggiare il suo importante traguardo dei 40 anni, festeggerà in modo tranquillo l’evento.

Non che Kate avesse in mente una festa appariscente e sfarzoso per il compleanno, ma di sicuro i piani sono stati dovuti riguardare. Al party infatti potranno accedere solo i componenti della famiglia e gli amici più stretti. Insomma, i festeggiamenti saranno ridotti al minimo per tutelare la Royal Family ed evitare che si possa scatenare un focolaio all’interno delle mura del Buckingham Palace. Sarà un evento intimo ma comunque sicuramente speciale, per festeggiare i traguardi della smagliante Kate.