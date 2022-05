Charlene di Monaco malattia. Bellissima, apparentemente in forma, sorridente e con un modernissimo taglio biondo platino cortissimo, la principessa di Monaco Charlene è tornata. Dopo un lungo periodo di assenza dovuto alla malattia, la lady si è finalmente mostrata in pubblico di nuovo con i suoi affetti. Ma vediamo cosa è successo a Charlene di Monaco.

Charlene di Monaco finita la malattia torna in pubblico

Dunque la principessa Charlene di Monaco è di nuovo a casa, ed è stata finalmente immortalata ad un evento pubblico dopo la lunga assenza dovuta alla malattia. L’occasione che l’ha vista tornare in scena è stata la premiazione dell’E-Prix di Formula 1. L’evento è una gara durante quale si disputa nel Principato all’insegna però della sostenibilità. Ma quest’anno a colpire è stato altro, e non la gara, bensìla presenza della bellissima principessa di Monaco. Che oltre ad essere tornata a mostrarsi in pubblico ha anche premiato i vincitori sul podio. Ma qual’è stata la malattia di Charlene di Monaco che l’ha tenuta per tanto tempo lontana dai suoi affetti?

La lunga assenza dovuta alla malattia

Charlene, la principessa punk dunque, si è a lungo assentata a causa di una malattia. Secondo le indiscrezioni Charlene di Monaco pare sia stata ricoverata da un paio di mesi in una clinica riabilitativa di lusso in Svizzera ma non solo, la moglie del principe di Monaco ha subito ben quattro interventi chirurgici alla testa per una gravissima infezione otorinolaringoiatrica. A causa degli svariati interventi subiti Charlene ha in seguito sofferto di una grave infezione all’orecchio, naso e gola, che ha provocato gravi problemi alla deglutizione e non solo. “È stata in grado di assumere liquidi solo attraverso una cannuccia, quindi ha perso quasi la metà del suo peso corporeo”.