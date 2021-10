Charlène di Monaco, che fine ha fatto la moglie di Alberto: “Nella foto non è più lei”

“Sarebbe dovuto essere un soggiorno di solo pochi giorni, purtroppo sono sorte alcune permesso che non le hanno più permesso di viaggiare” ha detto il principe Alberto, parlando di Charlène di Monaco in una recente intervista a People. Il reale ha così provato ad allontanare i gossip riguardanti una crisi di coppia.

“Non è andata in esilio e non è arrabbiata con me. Purtroppo siamo un bersaglio facile, ma certe indiscrezioni fanno male sia a me che a lei”. Queste le notizie ufficiali riguardo la moglie di Alberto, Charlène di Monaco. Poche settimane fa Christa Mayrhofer-Dukor era stata la prima a parlare: “Poco tempo fa, al telefono con Alberto, ho cercato di chiedere notizie al riguardo, ma la sua reazione e stata un po’ evasiva. Lui era diverso dalle nostre solite telefonate. Ha sorvolato su questo argomento, notavo che non voleva parlarne, rispondeva a monosillabi”.

La principessa Charlène di Monaco si trova in Sudafrica ormai da mesi e la motivazione sarebbe una lunga degenza dovuta a un’infezione sviluppata in seguito a un’intervento alla testa. Spiegazione che per insider e outsider ormai non starebbe più in piedi. E qualche tempo fa era stata la stessa Charlene, in un’intervista a South Africa Radio 702, a spiegare che il suo rientro al principato non sarebbe avvenuto prima della fine dell’autunno 2021. Rimangono però ancora avvolte nel mistero le sue condizioni di salute attuali così come il suo potenziale ritorno a Montecarlo.