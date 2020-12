Charlène di Monaco principessa punk: il suo nuovo taglio di capelli sciocca il Principato

Questo 2020 è l’anno delle sorprese e su questo non ci piove. L’anno degli incredibili avvenimenti, quello in cui ci si ripete a mente come un mantra: “Ormai che altro può succedere? Non mi stupirebbe più nulla”. Anche perché ormai l’anno sta volgendo al termine e di sorprese ne abbiamo avute parecchie. Ecco quindi che vediamo entrare in campo una Charlène di Monaco in ottima forma…

La principessa Charlène di Monaco ha 42 anni e ha portato sempre i corti, rasentando al massimo un caschetto. Ebbene, non più. Nelle ultime ore si è lasciata fotografare con una chioma dal sapore assai punk, ossia con un lato della testa rasato. Una novità che ha scioccato in massa i sudditi del principato. Charlène di Monaco si è mostrata il 16 Dicembre con questo rasato laterale e con una mascherina di paillettes sul viso, nell’atto di distribuire regalini di Natale ai bambini di Monaco, in compagnia della famiglia. Poi sull’Instagram personale di Charlène è comparsa una foto che la immortala con il marito Alberto e i bambini al porto del principato. La rasata poco visibile, un po’ nascosta da un basco.

Una famiglia molto unita quella di Charlène di Monaco, che in un’intervista al magazine francese Point de Vue aveva dichiarato: “Al mattino il loro papà li porta a scuola (i figli gemelli, ndr). Quando tornano, inizia il mio lavoro e continua fino al giorno successivo. Solitamente le serate sono molto movimentate. Quando sono sola con loro, litigano per decidere chi debba dormire con la mamma. Adorano arrampicarsi sul nostro letto e spesso all’improvviso ci troviamo un po’ stretti. Questo senza contare i nostri due cani, Penny e Harley”. il principe è poi stato definito da lei come un papà “meraviglioso, divertente. Uno che ascolta ed incoraggia i suoi bambini. Alberto trascorre molto del suo tempo con Jacques e Gabriella – ha aggiunto – e si prende cura di loro appena può”. Chissà loro cosa ne pensano del nuovo taglio di capelli di Charlène di Monaco.