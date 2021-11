Charlène di Monaco dove si trova adesso: la fuga dal Principato (o dal suo principe?!)

“Ha ancora bisogno di tranquillità, la stanchezza non solo fisica può essere curata solo con un periodo di riposo”. Queste le parole del principe Alberto, rilasciate in un’intervista sulla moglie Charlène di Monaco. Insomma, la principessa è di nuovo via da casa, dopo soli dieci giorni dal suo arrivo dal Sudafrica. Ma dov’è adesso Charlène di Monaco?

Non si conosce ancora la località in cui trascorrerà i prossimi giorni la principessa che, comunque, oggi non parteciperà alle celebrazioni della “Fête National”, la festa di Montecarlo. A confermare la sua partenza repentina, in un’intervista esclusiva a Monaco-Matin, è stato proprio il marito di Charlène di Monaco, il principe Alberto. Il reale ha fatto intendere una spossatezza non solo fisica, lasciando tra le righe che Charlene sta vivendo un momento particolarmente delicato e logorante. “Sta meglio ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità. Non è nel principato, ma potremo farle visita molto presto. C’è stanchezza, non solo fisica – ha detto Alberto – che può essere curata solo con un periodo di riposo”.

Charlène di Monaco dove si trova adesso, la fuga dal Principato

In favore della sua privacy, il luogo dove l’ex nuotatrice si è recata resterà top secret, ma, assicura suo marito, “benché lontana dal Principato, sarà facile per me e i bambini andare a trovarla e passare del tempo con lei”. Il principe Alberto ha anche parlato dei suoi figli: “Questo è un momento estremamente importante nella loro vita – ha sottolineato – il modo in cui crescono li aiuta a vedere il mondo. E se uno dei genitori è assente per motivi di salute, l’altro deve essere lì. Ho sentito troppi amici e conoscenti dirmi che avrebbero voluto essere lì per i loro figli, a una certa età, presi dal loro lavoro o dalla loro vita professionale. Non voglio avere questi rimpianti”. Il nuovo allontanamento dal principato di Charlène riaccende le voci su una possibile crisi coniugale. Solo l’8 Novembre scorso, infatti, la principessa aveva fatto ritorno tra le braccia dei suoi figli…

