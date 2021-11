Charlène di Monaco di nuovo a casa: un po’ commossa nel suo nuovo caschetto nocciola

Con un accenno di commozione, stupenda in un abito lungo con tradizionali ricami sudafricani, la principessa Charlène di Monaco è tornata nel suo regno, da Alberto e i gemelli. Poco prima di salire la scaletta dell’aereo è stata salutata con un cesto di fiori rossi.

La nuova acconciatura a caschetto di Charlène si è tinta di un caldo color nocciola. Così, dopo ben otto mesi lontana da Monaco, dal marito Alberto e dai gemelli, la principessa ha fatto il proprio ritorno. Il suo ingresso a Monaco è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, con un volo dal Sud Africa come confermato sin dalla prima mattinata dal Palazzo al Corriere. Ad accoglierla al Rocher la famiglia, contentissima di ritrovarsi finalmente coesa e sorridente dopo la lunga e complessa malattia di Charlène di Monaco. Un mazzo di fiori in mano, i figli gemelli della principessa l’hanno attesa all’eliporto monegasco dopo che l’aereo era atterrato all’aeroporto di Nizza. “Grazie ai dottori del Sud Africa che hanno fatto un incredibile lavoro per curarmi”.

Charlène di Monaco ultime notizie, a casa insieme ad Alberto e i gemelli

Prima di salire nella notte di domenica la scaletta dell’aereo che dal King of Shaka International Airport l’ha riportata a Monaco, la principessa Charlène ha ringraziato il suo Paese d’origine. “È stato un periodo davvero duro ma al tempo stesso è stato bello tornare nella mia terra. Adesso sono così felice di rivedere i miei figli, casa. Che Dio vi benedica tutti, che Dio benedica il Sud Africa”. La motivazione della sua permanenza in Sud Africa è stata dovuta ad una lunga degenza.

A causa di un’infezione sviluppata in seguito a un’intervento alla testa. Spiegazione che, per insider e outsider, quasi da subito non è stata più in piedi. Proprio qualche tempo fa era stata la stessa Charlène, in un’intervista a South Africa Radio 702, a spiegare che il suo rientro al principato non sarebbe avvenuto prima della fine dell’autunno 2021. Per qualcuno sono però rimaste ancora avvolte nel mistero le sue effettive condizioni di salute, così come il suo ritorno a Montecarlo rimandato più volte.