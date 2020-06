Il nome della sfilata Chanel Cruise 2020/2021 è “Balade en Méditerranée” (una passeggiata nel Mediterraneo) e la collezione è stata realizzata da Virginie Viard. A causa della pandemia da Coronavirus, la sfilata che inizialmente avrebbe dovuto avere luogo a Capri, ha preso vita online, utilizzando come sfondo l’atelier in 31 rue Cambon, a Parigi. (Continua dopo la foto)

Virginie Viard

Il commento di Virginie Viard sulla collezione Chanel Cruise 2020/2021: «Inizialmente avevo in mente Capri, ma non siamo riusciti a causa del blocco. Quindi abbiamo dovuto adattarci: non solo abbiamo deciso di utilizzare tessuti che avevamo già, ma la collezione, più in generale, si è evoluta verso un viaggio nel Mediterraneo … Le isole, il profumo dell’eucalipto, le sfumature rosa della buganvillea. Ha un’allure libera e rilassata ispirata alle leggendarie attrici degli Anni’60, quando andavano in vacanza in Costa Azzurra e in Francia». (Continua dopo la foto)

I look Chanel Cruise 2020 2021

La collezione è incentrata sui capi Beachwear. Luccicanti i bra, tempestati di paillettes tutte intrecciate tra di loro, fanno da sottogiacca all’iconico tailleur di Chanel, in una nuance intensa di rosa. Il Beachwear però non rimane sullo sfarzo dei lustrini, né sul classico tradizionale, bensì sussurra anche al minimalismo attraverso capi basic di colore nero. Pantaloni esclusivamente ampi e a zampa, contrapposti a micro top. Oltre ai top sono mini anche le gonne, ma anche midi e asimmetriche. Abiti leggeri e fluttuanti descrivono a meraviglia la stagione estiva, intanto il denim è stato arricchito di inserti in tweed e si sposa alla perfezione con la giacca. Il pezzo cult della collezione Chanel Cruise 2020 2021 Gli occhiali da sole con visiera. (Continua dopo la foto)

Borse e scarpe Chanel Cruise 2020 2021

Vanity Case in rattan, pelle di vitello e metallo argentato, le borse hobo in tessuto e le maxi tracolle in spugna da indossare in opposizione a mini bag da appendere al collo come una collana o da allacciare sui fianchi come una cintura. Un grande contributo alla collezione Chanel Cruise 2020/2021 è stato fornito dalle borse gioiello, guarnite di applicazioni. Di grande importanza anche le borse secchiello, in tutte le misure, e le bowling bag. Per quanto riguarda le scarpe in Estate bisognerà munirsi di sandali flat con mini platform in paglia e pelle, le classiche e chic ballerine oro, fino ai preziosissimi sandali dorati con fiori décor. (Continua dopo la foto)