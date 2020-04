Case di lusso per le vacanze. Un vero e proprio sogno per tutti noi in questo periodo di grandi restrizioni per via dell’epidemia da Covid-19 in tutto il mondo. Ma nulla vieta di viaggiare con il pensiero e iniziare a progettare una vacanza futura, si spera non troppo in là nel tempo. E ci sono luoghi che fanno sognare per definizione. Località che offrono paesaggi spettacolari e bellezze artistiche da vedere almeno una volta nella vita. Poi ci sono le case da sogno, case di lusso per le vacanze che sanno regalare l’emozione di vivere in spazi che sembrano progettati per il nostro cuore. Iniziamo con questo articolo un viaggio alla scoperta delle più affascinanti case di lusso per le vacanze. Non potevamo che partire dall’Italia.

Case di lusso per le vacanze in Italia: Sud e isole protagonisti assoluti

Case di lusso per le vacanze in Italia, affittabili anche per pochi giorni, nei luoghi più suggestivi della penisola. Il nostro viaggio inizia a sud, grazie all’aiuto di The Thinking Traveller, un’agenzia specializzata proprio nell’affitto di case di lusso per le vacanze in Italia, in particolare nel meridione, nelle isole greche (Sporadi) e in Turchia. Location esclusive, che meritano prima di tutto un viaggio virtuale che vi proponiamo di fare adesso. Ecco tre case di lusso per le vacanze in Italia scelte a nostro insindacabile giudizio per questa prima tappa del nostro tour.

Don Arcangelo all’Olmo, Giarre, Sicilia

Partiamo dall’isola dei contrasti e del barocco, della ricchezza naturale ed artistica incommensurabile: la Sicilia. Siamo a Giarre (Catania), alle pendici dell’Etna per scoprire Don Arcangelo all’Olmo. Una residenza che combina il fascino delle antiche ville di campagna al lusso delle moderne case di lusso per le vacanze. “Don Arcangelo all’Olmo (o L’Olmo in breve) è, semplicemente, uno dei migliori immobili disponibili in affitto in Sicilia – affermano i gestori di The Thinking Traveller – Si tratta di una villa di lusso finemente rifinita in una cornice meravigliosa e perfettamente tranquilla tra il mare e l’Etna. I panorami, i giardini, la piscina riscaldabile, la vasca idromassaggio, lo stile della casa, le rifiniture e gli arredi e la natura rilassata ma professionale dell’accoglienza la rendono davvero difficile da battere”.

A quanto pare gli ospiti che hanno soggiornato in questa splendida dimora sono della stessa opinione. “La migliore villa in Sicilia … C’è un imbarazzo della bellezza a Don Arcangelo all’Olmo. È squisitamente tranquillo … È come avere il tuo hotel a cinque stelle.”, scrive uno di loro. Giarre è inoltre una location ideale per visitare i tesori della Sicilia orientale, dalla vicina Catania a Siracusa, da Ragusa a Taormina, oltre che per visitare il maestoso signore di questa zona, l’Etna.

Villa Eterea, Selva di Fasano, Puglia

Cambiamo completamente stile spostandoci dalla Sicilia alla Puglia, in particolare sulla costa adriatica, per scoprire Villa Eterea a Selva di Fasano (Brindisi). Si tratta di un’incantevole villa contemporanea con vista sul mare, dotata di una piscina a sfioro riscaldabile che offre un panorama spettacolare. Tutta la villa è estremamente panoramica e si affaccia su un ampio tratto del litorale adriatico pugliese. Villa Eterea offre la possibilità di un soggiorno raffinato in un ambiente tranquillo, un ristorante a pochi passi, due spiagge e numerose affascinanti città a portata di mano. Impossibile mancare la visita a Lecce, autentica perla del barocco italiano. “Villa Eterea è stata assolutamente incredibile. Ospitalità molto calorosa”, annota un visitatore inglese sul diario dell’agenzia.

Masseria Le Querce, Gallipoli, Puglia

Restiamo in Puglia ma questa volta nel cuore del Salento per scoprire il fascino della Masseria Le Querce di Gallipoli (Lecce). A due passi dalla più rinomata delle località di vacanza salentine, il lusso si abbina ad una masseria tradizionale pugliese con giardini recintati e una favolosa piscina. “L’imponente facciata bianca della Masseria Le Querce accoglie gli ospiti come amici perduti da tempo, invitandoli ad entrare, esplorare i suoi spazi generosamente proporzionati e sentirsi a casa”, spiega The Thinking Traveller ed è impossibile dargli torto guardando le immagini di questa splendida dimora. Gli interni, realizzati con cura e ricchezza di materiali, si estendono in un delizioso cortile con giardino recintato sfruttabile dagli ospiti per momenti di piacere e relax. “Un incanto tra lusso moderno e tradizione”, commenta un viaggiatore innamorato del Salento. (1 – segue)