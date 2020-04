Svegliarsi e vedere il mare, pranzare circondati dal verde, passare il pomeriggio al sole in terrazzo o fare un tuffo in piscina tutto quello che possiamo desiderare in questo periodo di emergenza. Sarebbe bello vivere in una casa da sogno, dove l’isolamento prolungato avrebbe di certo un altro sapore.

Una casa vista paradiso

In effetti, a pensarci bene, trascorriamo gran parte della nostra vita a prendere decisioni difficili, come ad esempio la scelta di una carriera, costruire una famiglia e, infine, trovare una proprietà che soddisfi le nostre aspettative. Dopo tutto, noi vogliamo sempre il meglio per noi e per coloro che amiamo. Pertanto, nella scelta di una proprietà, sono diversi i fattori che devono essere presi in considerazione. In questo momento così difficile, tutti sogniamo di vivere in un luogo che possa, per quanto sia possibile emulare il mondo esterno e offrirci qualsiasi tipologia di confort. Una casa di lusso sul mare potrebbe donarci un senso di libertà, come uno chalet in montagna aiuterebbe a tenere vivo il contatto con la natura.

Perché tutti sogniamo di vivere nel lusso

Il termine lusso deriva dalla voce latina “luxus” che significa letteralmente “eccesso”, “intemperanza”, “dissolutezza”, “mollezza” ma anche “fasto” e “magnificenza”. Il lusso dunque, nel senso che abbiamo definito, quale esigenza di raffinatezza e di soddisfacimento di essa. Per questo tutti, in questo momento bramiamo per vivere in una di questa fantastiche abitazioni. Tutte le abitazioni sono state selezionate in base alla qualità dei materiali e dei dettagli architettonici, e i luoghi in cui sono ospitate, e ognuna offre una prospettiva unica nel suo genere su ciò che è possibile realizzare se abbondano denaro e buon gusto. Alcune delle ville sono ancora oggi dei veri must per gli amanti del design e del lusso.