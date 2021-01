Cappotti low-cost tanto amati dalle star. Proprio così, le celebrità internazionali preferiscono scegliere capo-spalla economici ma al contempo al passo con la moda ed i trend di stagione. Come ad esempio il cappotto a stampa tartan sui toni del marrone e nero firmato Mango. Un capo low cost ma che fa sempre e comunque la sua bella figura. Si tratta di un maxi cappotto, modello molto economico ma non per questo meno ‘fashion’ rispetto ad altri. Infatti la cifra è accessibile a tutti.

Cappotti low cost. Mango tra i preferiti, anche dalle star

Se esiste un capo irrinunciabile e must have nei mesi invernali e nelle mezze stagioni, quello è il cappotto. In tutti i tessuti, forme e colori. Il cappotto è l’ultimo capo che indossa una donna prima di uscire di casa ed è proprio lì che risiede la sua importanza in quanto è in grado di definire un’intera stagione e il proprio look quotidiano. Non importa l’atemporalità o la tendenza del momento. I colori vanno da quelli essenziali come nero, marrone o beige ai toni di maggiore tendenza come blu, sfumature del rosa o del verde. Tra le varianti anche il cappotto di lana strutturato o maschile, anorak perfetti per i giorni di pioggia, con o senza cappuccio, classici trench color cammello, o pratici parka per i weekend. Ad ognuna il suo! E Mango rimane uno dei brand low cost preferiti del momento.

Gigi Hadid indossa il suo inseparabile cappotto Mango durante una passeggiata. Quanto costa?

Gigi Hadid, supermodella internazionale e da poco neo-mamma, sceglie sempre di sfoggiare abiti che le permettono di spostarsi più agevolmente e facilmente alla guida del passeggino pur non perdendo di vista le tendenze moda del momento. Tra le preferite, adatte in ogni occasione, tute sportive, stivali bassi con la pelliccia, ed infine cappotti over con sotto pantaloni basic. Tutto per essere davvero a ‘prova di mamma’. Senza rinunciare al connubio stile e comodità. La passeggiata per le strade di New York insieme alla figlia diventa così anche un modo per indossare il nuovo look e dimostrare che anche una mamma può adattarsi ai trend senza spendere un capitale.

Cappotti low-cost. Gigi Hadid illumina la scena e non solo in passerella

Gigi Hadid e il suo Zayn Malik sono diventati genitori dallo scorso settembre. Alla piccola dedicano quasi tutto il tempo della loro giornata. Look sicuramente differente quello della bella Gigi, che ha messo (momentaneamente) da parte le mise sexy preferendo abiti più comodi e morbidi. Oversize per l’esattezza, ma decisamente glamour. Infatti la modella, da sempre icona di stile, non si fa mai mancare niente in fatto di moda e con indosso il cappotto a stampa tartan sui toni del marrone e nero firmato Mango fa sempre la sua bellissima figura, illuminando la scena; seppur street. Non solo cappotto scelto alla perfezione: anche gli abbinamenti. Come ad esempio il cappello alla pescatore in camoscio color tabacco con la pelliccia bianca all’interno, pantalone panna e un paio di stivali tacco basso e comodo di camoscio. Costo del cappotto? Adatto a tutti! Solo 89,99 sterline, ovvero circa 99 euro. Il lusso potrà attendere (almeno per una volta).