Ci sono numerosi stili di cappotti per questo inverno 2022 tra cui scegliere e trovarne uno che non solo ti stia bene, ma sia comodo e in cui ti senti sicuro, può essere una sfida. Tutti vogliono valorizzare la forma del proprio corpo, ma non tutti riescono a capire di cosa hanno bisogno. Ecco una mini guida per capire qual’è il cappotto che sia adatta meglio alla tua silhouette.

Cappotti inverno 2022 per le Body Shape a Rettangolo

Se sei abbastanza fortunata da avere una forma del corpo rettangolare, congratulazioni perché puoi farla franca indossando la maggior parte degli stili di cappotti per questo inverno 2022. Celebrità come Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow e Kiera Knightley condividono la tua stessa struttura dritta.

Chi rientra in questa bodyshape ha l’opportunità di indossare un cappotto oversize senza problemi. Alcuni consigli: aggiungi forma alla tua figura con un taglio aderente o svasato o una cintura in vita. Oppure una chiusura a doppio petto aggiungerà larghezza sul petto facendo apparire il busto leggermente più grande.

tutto quello che devi sapere sulle forme a Pera

Se sei a forma di pera avrai fianchi larghi e una metà superiore più piccola, avrai anche un punto vita invidiabile! Lo styling di questa forma del corpo comune si basa sulla definizione della vita stretta e spesso ciò si ottiene utilizzando le cinture. Dato che hai fianchi più larghi e un fondoschiena più pieno, non vuoi attirare più attenzione su quell’area, quindi si tratta di bilanciare la tua metà superiore. Jenifer Lopez e Kim Kardashian sono le paladine della forma a pera.

Quindi sappi come modellare la tua forma sinuosa quando si tratta di acquistare il tuo prossimo cappotto seguendo queste regole: I cappotti a tre quarti dovrebbero essere il tuo punto di riferimento, daranno l’illusione di gambe più lunghe che, a loro volta, restringeranno i fianchi. I trench che si trovano sopra le ginocchia sono ottimi per raggiungere questo obiettivo, inoltre spesso hanno una cintura incorporata per stringere la vita. Carca per il prossimo inverno un cappotto con spazio per i tuoi fianchi per muoversi e anche spalline o ampi risvolti per aggiungere proporzione alle spalle più piccole.

Clessidra = vita stretta

Questa forma del corpo si concentra molto su una vita stretta e un busto che corrisponde alle misure dei fianchi. Nella maggior parte dei casi, le figure a clessidra hanno un fondo e un busto più pieni che fanno risaltare il punto vita da solo. Come Dita Von Teese, questa forma del corpo è condivisa anche da celebrità come Marilyn Monroe, Beyoncé e Brigitte Bardot. Una scelta ovvia per la forma a clessidra è un cappotto avvolgente o un trench.

La cintura su entrambi gli stili di attirerà senza sforzo la tua parte centrale e ti farà sembrare stretto. Un trench ha naturalmente una leggera svasatura che imiterà la tua figura senza apparire ingombrante. La maggior parte delle forme a clessidra ha un busto più pieno ma ha spalle piuttosto strette, quindi opta per cappucci, collo di eco pelliccia, ampi revers o spalle imbottite per mantenere tutto in linea.

Tutti i cappotti per un inverno a “Mela”

Le forme del corpo a mela tendono ad avere una sezione centrale piena e gambe invidiabili. Per bilanciare questa figura, devi concentrarti sull’allungamento del busto e dare l’illusione di un punto vita. Come una forma del corpo a mela, avrai bisogno di un cappotto inverno 2021 che metta davvero in risalto le tue gambe snelle e si adatti al tuo busto. Le famose forme di mela includono Angelina Jolie, Amy Schumer, Catherine Zeta-Jones e Drew Barrymore. Le forme strutturate sono le tue nuove migliori amiche, prova un cappotto a trapezio e trench al ginocchio.



Gli stili ritagliati allungheranno le tue gambe che sono il tuo tratto distintivo. Cerca cappotti che siedono all’anca o alla parte superiore della coscia. Cappotti aperti e poncho saranno lusinghieri per le donne con la forma del corpo a mela. Questa forma non aderirà al tuo busto e metterà in mostra i tuoi fianchi stretti. Tieni d’occhio i modelli svasati o i cappotti con tasche basse. Entrambe queste caratteristiche otterranno la stessa cosa che è bilanciare i fianchi con il busto.