I migliori amici delle donne in invero? Beh ovviamente le calzamaglia. Sta per tornare quel periodo dell’anno dove molte volte si rinuncia al un bel vestito corto per non patire troppo freddo. Ecco allora che arrivano le calze donna a risolvere il problema.

Le Calze Donna Inverno 2021

Stare comodi durante l’inverno e rimanere alla moda non è mai stato così facile. Ma per fortuna in questo 2021 assisteremo all’ascesa di calze donna importanti in materiali spessi e in colori e design audaci, indossati da soli con una gonna, sopra i calzini o sotto i jeans strappati. Anche i collant luccicanti, o quelli decorati con paillettes o strass, sono stati una presenza importante sulle passerelle di recente, così come le calze con trafori o finto pizzo.

Anche i calzini grossi saranno importanti, indossati con qualche stivale alto o tacchi con plateau.

Must Have: le calzamaglia nere

L’estate è finita, ma si può ancora decidere di mantenere le minigonne e vestiti a rotazione nel guardaroba con un piccolo aiuto: le calze donna. Sì, potrebbero essere la forma più frequente di calze, ma sono sicuramente un grande aiuto nelle burrascose giornate autunnali conferendo comunque un tocco di eleganza a qualsiasi outfit.

Per le basi a prova di errore bisogna guardare sia la trasparenza che l’opacità della danza da donna. Per le migliori calze inutile citare Calzedonia. A volte la qualità pecca ma lo stile è sicuramente assicurato. In America le calzamaglia di Skims sono diventate le preferite degli editori di Vogue grazie alla loro magia di scolpire il corpo, mentre Uniqlo fa di gran lunga i migliori collant neri a prezzi accessibili sulla strada principale.