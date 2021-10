I 6 accessori must have per l’inverno 2021

Quando si parla di moda invernale, un ruolo fondamentale è rappresentato dagli accessori. Anche durante la stagione fredda si può giocare con i dettagli di un outfit, per conferire loro colore e dimensionalità. Ma quali sono i must have per l’inverno 2021? Scopriamoli insieme.

La borsa da giorno

Come si usa dire, nella borsa di una donna c’è il mondo e per questo motivo la borsa da giorno rappresenta un accessorio fondamentale. Le tendenze della day bag per l’inverno sono chiarissime: una borsa di grandi dimensioni e, possibilmente, con una cromia accesa. Come già accennato, anche quando il clima è pungente non bisogna avere paura di sbizzarrirsi e di mettere in primo piano i colori che si amano di più.

Viva gli anelli

Gli anelli da donna sono dettagli capaci di rendere speciale qualsiasi look. Le possibilità sono tante, si possono distribuire su tutta la mano, oppure sovrapporli su uno stesso dito. Qualsiasi sia la scelta, i trend si orientano verso gli anelli voluminosi, di colori come l’oro e l’ottone, che dimostrano confidenza e carattere.

La bandana anche in città

Quello della moda è un mondo creativo dove, ormai, non ci si sorprende più dei trend particolari, come la comparsa della bandana durante la stagione invernale. Chi la immagina come esclusiva protagonista dell’estate dovrà cambiare idea, in quanto le sfilate dell’autunno inverno 2021/2022 hanno dimostrato che i foulard non sono limitati ai giorni caldi. Infatti, sono comparsi diversi urban look tra i personaggi famosi, che ci hanno dimostrato come abbinare questi tessuti colorati e dalle fantasie varie, a maglioni e pantaloni lunghi.

Stivali creativi

Le scarpe sono una parte fondamentale di un outfit, a volte anche il punto forte del look. Guardando in maniera specifica le proposte dell’inverno, un doveroso cenno deve essere dedicato agli stivali. Sensuali e versatili sono adatti sia al look da ufficio, che ai momenti informali.

Anche in questo caso ci vengono incontro le ispirazioni dei grandi designer che, nelle collezioni per la stagione fredda, hanno proposto diverse scarpe con stampe creative e curiose, in alcuni casi quasi psichedeliche.

La nuova vita della shopper

Fino a qualche anno fa, quando si utilizzava il termine shopper si indicava una borsa dall’estetica semplice e banale, utilizzata come sostituta ai sacchetti di plastica per fare la spesa. Tuttavia, oggi le cose sono cambiate! Questa tipologia di borsa è diventato un accessorio trendy, e nei mesi invernali sarà la protagonista, soprattutto con dettagli in pelliccia e maxi logo.

Occhiali da sole quando fa freddo? Sì, grazie!

Esattamente come nel caso della bandana, anche gli occhiali da sole superano la stagione estiva, per fare la loro apparizione in quella fredda. Sembrerà inusuale, ma complice l’urban look sempre più popolare gli occhiali da sole maxi con una montatura colorata sono tra gli accessori più richiesti quest’inverno. Sì, si tratta di un meraviglioso omaggio agli anni ‘70 e di un dettaglio capace di rendere grintoso qualsiasi outfit indossato durante il tempo libero.