Un trend forte tra le celebrità è quello di cambiare colore ai capelli, le tinte fai da te sono la soluzione alla noia da quarantena. Con il lockdown ha tolto alle donne, il piacere di andare dal proprio parrucchiere di fiducia e stravolgere il proprio hair look, ma non preoccupatevi è possibile farlo anche in casa, con le giuste accortezze, senza esagerare.

Dal rosa al blu

Mentre c’è chi taglia i capelli o solo la frangia in quarantena, continua il trend di chi in isolamento sceglie un cambio radicale di colore, Dua Lipa è tra quelle che ha scelto di stravolgere il suo look con l’aiuto del fidanzato Anwar Hadid. In uno degli ultimi post Instagram la pop star, ha condiviso il momento colore capelli. E non è finita qui, anche l’attrice Elle Fanning si distingue dalle colleghe coetanee per i look classici con hairstyle ordinatissimi, ma anche lei affetta dalla noia da quarantena, decide di colorare la sua folta chiome di un bel rosa pastello. Infine, Hilary Duff sceglie di tingere i suoi capelli dorati, in blu intenso, come la Georgina May Jegger, la top model figlia di Mick Jagger si è tinta, forse temporaneamente, la chioma in due sezioni, azzurro turchese e glicine.

Come farlo in casa

Abbiamo assodato che i colori di tendenza Primavera/Estate 2020 per i nostri capelli sono il rosa e il blu, come confermato dalla celebrità. Se siete bionde (naturali o tinte) allora partite già avvantaggiate. Non dovrete ricorrere a decolorazioni o altro e soprattutto, potrete anche colorarvi i capelli comodamente a casa. Se invece come me, avete i capelli castani o neri, allora sappiate che dovrete ricorrere necessariamente ad una forte decolorazione.