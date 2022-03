L’inizio della primavera è esplosione di profumi e colori. E quale più bella sensazione può evocare, a ridosso della bella stagione, uno sterminato campo di coloratissimi fiori? C’è una bella notizia; da qualche anno in Italia si possono trovare meravigliosi campi di tulipani. La peculiarità? La formula delle fioriture è “You-pick”, un’invito all’azione, ovvero “raccogli” “scegli”. Andare in gita presso uno di questi campi permette di poter passeggiare tra le coloratissime fioriture e goderne lo spettacolo da vicino, ma non solo. Si possono infatti raccogliere i tulipani per noi più belli e portarli a casa, o regalarli ad una amica cara.

La simpatica iniziativa “you-pick”

La primavera è la stagione dei colori, è tempo di rinascita e vitalità. Proprio per questo i tulipani sono considerati i “messaggeri della primavera” perché sono tra i primi fiori a sbocciare ogni anno, tra fine marzo e metà maggio, oltre che essere vere e proprie bomboniere colorate. Dunque nei campi “You-pick” è possibile scegliere con cura e raccogliere i fiori più belli. All’ingresso lo staff del posto consegna un cestino di vimini, solitamente, o comunque un cesto dove poter mettere i fiori. Chiaramente viene anche spiegato come tagliare il gambo senza disseppellire il bulbo.

Oltre a essere una gita fuori porta originale per passare qualche oretta immersi nella natura, questa iniziativa rappresenta un aiuto concreto per la natura. Infatti la cementificazione selvaggia sta causando una deleteria scomparsa di insetti impollinatori. Un campo di fiori di queste grandezze, di conseguenza, è un vero e proprio salvavita per l’ambiente. Inoltre, i costi sono davvero bassi. Solitamente viene fatto un pacchetto comprendente ingresso + 1 o 2 tulipani, e per ogni tulipano extra raccolto viene chiesta una piccola somma pari circa a 1,50 euro. Vediamo i campi di tulipani “you-pick” più belli d’Italia

Tulipani Italiani, campo di tulipani ad Arese

Tulipani italiani è il primo campo di tulipani “you-pick” in Italia. Edwin Koeman e la moglie (entrambi olandesi) hanno aperto per la prima volta nel 2017. Racconta lui: “Ciò che mi piace di più della nostra attività è donare felicità alle persone [..] immerse nel nostro campo si godono la natura, con i colori, profumi e i suoni, che solo la campagna può donare. I nostri ospiti costruiscono ricordi con i loro figli, fanno molte belle foto e se ne vanno con un sorriso.” Comprendente 450 specie di tulipani, il camposi trova all’interno del Parco della Groane.

Tulipania, Bergamo

Tulipania si trova tra Milano, Bergamo e Lecco. In questo campo l’ingresso è completamente gratuito, si pagano solo i tulipani che vengono raccolti e costano un euro l’uno. La fioritura in cui si può camminare è di 2.000 metri quadri. E, tra marzo ed aprile, il campo vanta oltre 50.000 tulipani e narcisi di svariate specie. Insomma un vero e proprio paradiso terrestre dove passare una calda giornata primaverile. Infine, Tulipani, è una realtà eco-friendly ed utilizza pannelli fotovoltaici per l’energia elettrica.

Shirin Tulipani, Brianza

La magia di questo campo inizia già dal nome. Il nome Shirin infatti deriva dal una leggenda persiana che racconta di una storia d’amore che ogni anno fa nascere i tulipani dell’amore, ovvero i tulipani rossi. Inoltre, la meraviglia è che questo campo non accessibile in macchina, dunque per raggiungerlo bisogna obbligatoriamente usare la bici o ad arrivare a piedi.

Il campo Tulipani Eugenie, Padova

Campo di tulipani nato come conseguenza dell’emergenza covid. Si, perché il proprietario Marco Dainese ha sfruttato proprio gli ultimi due anni di pandemia per piantare insieme all’aiuto della moglie e dei figli, oltre 50.000 tulipani nei campi della sua azienda agricola.“Ho sentito il bisogno di mettermi nuovamente in gioco con qualcosa di nuovo e che potesse essere d’aiuto alla gente in questi momenti difficili” ha raccontato Marco alla stampa locale.

Il campo di tulipani di Scandicci,Toscana

Nel parco di Scandicci, a pochi minuti da Firenze, ad aprile fioriscono 300.000 bulbi di tulipani di 80 varietà e narcisi. La raccolta prevede un piccolo contributo volontario. La peculiarità di questo campo è che al tramonto è possibile gustare un aperitivo in mezza a fiori oppure ordinare il menù picnic, tutti prodotti bio, da gustare sdraiato fra i colori.

Tulipark,Bologna

Campo di tulipani appena nato, ha infatti aperto nel 2021 il nuovo campo di tulpiani di Bologna. Passeggiando si possono trovare 250 mila i tulipani di 105 varietà. Tulipark è stato aperto anche per tutta la durata della zona rossa, organizzando delle consegne a domicilio.