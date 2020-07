Bellezza al naturale: quest’estate 2020 le star si mostrano senza make-up

Star senza make-up. Questa la grande novità dell’estate 2020. Anche le più importanti celebrità italiane e internazionali, dopo anni di filtri Instagram, si schierano dalla parte di una naturalezza ritrovata. In controtendenza con la realtà plastificata e di ostentata perfezione degli ultimi tempi. Aurora Ramazzotti, Jennifer Aniston, Salma Hayek, Bella Hadid, Belen Rodriguez,…. moltissime le star che hanno offerto ai propri follower messaggi di stile e non solo. I loro selfie da struccate non sono semplicemente un modo per celebrare la bellezza naturale. Immagini legate allo skin positivity a veri e propri appelli ai follower perché indossino la mascherina. I personaggi pubblici si mostrano senza make-up, non solo per farci ammirare la loro bellezza acqua e sapone; ma anche per promuovere un’atteggiamento self-confidence, dove la perfezione non esiste e può risultare (per certi versi) anche noiosa.

La perfezione non esiste: le star senza make-up lanciano messaggi importanti

La tintarella, i capelli mossi dalla salsedine, la brezza che rinfresca, il mare: tutto questo rimanda alla calda stagione estiva. Motivo in più per farsi immortalare al naturale, senza trucco, “scolpite” solo dai raggi del sole. Tra le top model internazionali, spiccano per naturalezza, Bella Hadid e Hailey Baldwin, che si godono le loro tanto amate e desiderate vacanze, dopo un periodo difficile a causa della pandemia. È giunto il momento di ritrovare quella positività e leggerezza tipiche di questo periodo dell’anno. Ovviamente senza un filo di trucco.

La star, regina dell’effetto naturale, è Emma Marrone

Dall’Italia, invece, arrivano le immagini della regina incontrastata degli scatti super naturali al mare. Lei è Emma Marrone: una celebrità che non ha assolutamente paura di mostrarsi ai suoi follower senza un filo di trucco e, nella sua bacheca Instagram, non mancano di certo fotografie al naturale.

Dua Lipa, raggiante (senza make-up) accanto al fidanzato Anwar Hadid

Tra le star più belle senza trucco e in perfetta self-confidence, Dua Lipa si mostra raggiante e più innamorata che mai; mentre si gode le sue vacanze al mare, naturalmente accompagnata dal fidanzato Anwar Hadid e da una pelle a dir poco perfetta. Anche senza make-up.

Caterina Balivo è una delle star più belle (e naturali) di questa calda estate 2020 all’insegna del senza trucco. Dopo il lockdown, infatti, la famosa conduttrice non ha perso occasione per mostrare attivamente ai suoi follower, le vacanze tra Capri e l’Argentario. Una vera e propria must have dei selfie senza makeup è Salma Hayek, che è l’esempio perfetto di naturalezza no filter. Anche una celebrity come Belén Rodriguez, che ama la perfezione e la bellezza, si mostra solamente baciata dal sole e soltanto con i fiori tra le labbra.

Le star senza make-up lanciano messaggi skin posivity e invitano ad indossare la mascherina

La prima su tutte è stata l’attrice Jennifer Aniston che, in un selfie con mascherina e senza make-up, invitava i suoi fan a rispettare le norme di sicurezza e distanziamento sociale imposte dal Coronavirus attraverso l’hashtag #wearadamnmask. Il trend delle star internazionali per sensibilizzare i propri follower ad una buona causa è: “Indosso la mascherina perché mi preoccupo per gli altri”. Anne Hathaway, Michelle Pfeiffer, Julienne Moore, sono solo alcuni nomi tra queste.

Aurora Ramazzotti, invece, invita il suo seguito virtuale e non; a mostrarsi per quello che si è naturalmente, senza filtri. “Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio”. Non solo senza makeup. Con la pelle talvolta rovinata da acne e imperfezioni. Caratterizzata anche da melasma in vista, come nel caso della bellissima influencer Paola Turani, o come la top model e sempre perfetta Bianca Balti, regina (anche lei) dei selfie acqua e sapone.